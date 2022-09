A partir d’aquest dilluns 5 de setembre les escoles municipals esportives obrin les seues inscripcions per a totes les edats

Un any més, les escoles municipals esportives de la Fundació Esportiva Municipal de Torrent (FDM), ofereixen un ampli programa d’activitats esportives, des de tennis, futbol, natació, per als més xicotets, fins a ioga, pàdel i gimnàstica de manteniment per als més majors.



“Torrent ofereix una àmplia i variada oferta d’activitats per a totes les edats amb la finalitat de promoure entre els torrentinos i torrentinas els valors de l’esport i un estil de vida saludable”, explica Susi Ferrer, regidora d’Esports.



La Fundació Esportiva Municipal ofereix tota la informació en la seua pàgina web oficial i xarxes socials https://www.fdmtorrent.com/inicio.aspx