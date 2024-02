Indult dels ninots de les falles del Mercat i El Portal a Sueca.

Reconeixement a les comissions guanyadores en l’Exposició del Ninot

La sala Els Porxets va acollir divendres passat la inauguració de l’Exposició del Ninot, un acte que va comptar amb la presència de l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez; la regidora de Falles, Gema Navarro, i altres membres de la corporació municipal; les falleres majors de Sueca, Ainhoa Oltra i Amanda Torremocha; la presidenta de la Junta Local Fallera, Lorena Sendra, i altres membres del col·lectiu; així com els representants de les diferents comissions de Sueca, El Perelló i Mareny de Barraquetes.

Després de realitzar la visita a tots els ninots exposats, va tindre lloc el lliurament de premis. Pel que respecta als infantils, el ninot indultat este any del foc és el de la Falla El Portal, obra de Francisco Vizcaíno Palacios. La segona menció va ser per al ninot de la Falla Cervantes; mentres que la tercera i la quarta van ser per als ninots de les falles del Mercat i Poble Vell, respectivament.

Pel que fa als ninots grans, el guanyador i, per tant, indultat del foc, és el presentat per la Falla del Mercat, obra també de l’artista Francisco Vizcaíno Palacios. La segona menció va ser per al ninot de la Falla Bernat Aliño; la tercera, per al de la falla Verge de Sales; i la quarta, per al presentat per la falla Cervantes.

Des de l’Ajuntament han volgut felicitar a tots els artistes fallers i a les comissions que representen, especialment a les del Mercat i El Portal per haver aconseguit l’indult per als seus ninots. L’exposició podrà visitar-se fins al 25 de febrer, en horari de 18.30 a 20.30 hores.