Les Falles generen un impacte econòmic de 177 milions en renda i representen el 0,14 del PIB valencià

Les Falles, una festa emblemàtica de València, generen un impacte econòmic significatiu. Amb despeses estimades en 400 milions d’euros pels sectors involucrats. Produint un impacte en vendes de 733 milions d’euros i contribuint amb 177 milions d’euros a la renda de la regió. Això suposa la creació de prop de 6.500 llocs de treball. Els principals beneficiaris són els sectors d’hostaleria, transport, comerç i activitats immobiliàries, que absorbeixen el 70% dels ingressos i l’ocupació.

A més, els visitants i residents gasten al voltant de 270 milions d’euros durant les festes. Per cada milió d’euros invertit per les administracions públiques. Es genera un retorn de 12 milions d’euros en el PIB, creant 430 llocs de treball i impulsant vendes per valor de 49 milions d’euros en el teixit empresarial local. Amb 350 comissions falleres, prop de 90.000 fallers, 700 monuments i 800.000 turistes, les Falles són una festa d’abast massiu, amb 1,3 milions de persones en els carrers durant els dies centrals. L’esdeveniment desplega una ampla infraestructura efímera, amb parades, carpes, espectacles pirotècnics i més, creant un ambient festiu i cultural únic.

En resum, les Falles representen no només una tradició profundament arrelada a València, sinó també un motor econòmic vital per a la regió, contribuint significativament al seu desenvolupament i prosperitat.