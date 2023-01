La convocatòria de la primera edició dels premis que fomenten la conscienciació i la lluita contra el canvi climàtic des del món festiu es va publicar ahir al BOPV

El termini per optar a la primera edició dels premis destinats a les falles neutres i sostenibles, s’obri hui. El Butlletí Oficial de la Província de València (BOPV). Va publicar ahir (dilluns, 23 de gener) esta convocatòria impulsada per la Regidoria d’Emergència Climàtica i Transició Energètica. “Per fomentar la conscienciació i la lluita contra el canvi climàtic des del món festiu de la ciutat”. La iniciativa compta amb un pressupost de 18.000 euros per al pròxim exercici. I el període de presentació romandrà obert durant 20 dies naturals.



Els nous premis estaran dotats amb un guardó econòmic i un estendard

Segons les bases d’esta convocatòria, publicades a la Seu electrònica de l’Ajuntament, els nous premis estaran dotats amb un guardó econòmic i un estendard per a una desena de falles. Cinc grans i cinc infantils. El primer premi serà de 6.000 euros en el cas de les falles grans. De 3.000 per al segon; per al tercer, 1.500; per al quart, 1.000, i per al cinqué premi, 500 euros. En el cas de les falles infantils, el primer premi estarà dotat amb 2.700 euros. El segon, amb 1.600; el tercer, amb 800; el quart, amb 500, i per al cinqué premi hi haurà un guardó de 400 euros. A més, tots els estendard estaran fabricats amb materials ecològics o procediran de l’economia circular.

A estos guardons es podran presentar lliurement tots els projectes i els criteris avaluables seran:

-La temàtica de la falla (fins a 15 punts),

-La substitució de materials derivats del petroli per altres més sostenibles com la palla de l’arròs (fins a 25 punts),

-La disposició del segell del Ministeri sobre el càlcul de la petjada de carboni (20 punts), el seu càlcul i reducció (30),el seu càlcul i la compensació (30) o el seu càlcul, reducció i compensació (40 punts).

-El suport de la comissió fallera a la Missió Climàtica València 2030 (5 punts)

-L’organització o participació en activitats de divulgació i conscienciació sobre sostenibilitat, emergència climàtica, canvi climàtic, transició energètica o neutralitat climàtica (fins a 15 punts).

-La puntuació màxima que podrà aconseguir cada comissió serà de 100 punts.

El jurat

Pel que fa al jurat, el conformaran cinc persones dels àmbits de les Falles, la universitat i la cultura. Que es reuniran els dies 15 i 16 de març per avaluar les falles infantils i grans.

El regidor d’Emergència Climàtica i Transició Energètica, Alejandro Ramon, ha destacat que “són uns premis molt ben dotats, que serviran de suport al món faller i que permetran incidir en el repte col·lectiu que tenim com a societat i com a ciutat climàticament neutra en 2030”. “Tenim un compromís per descarbonitzar la ciutat i això, per descomptat, també implica les falles com a principal teixit associatiu de la nostra ciutat”, ha conclòs.