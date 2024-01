Les falles poden optar a premis municipals pel seu compromís mediambiental fins el 23 de gener

La convocatòria romandrà oberta fins al dimarts 23 de gener

Compta amb un pressupost de 18.000 euros, que es repartiran en cinc premis per a les Falles grans i altres tants per a les infantils

L’Ajuntament ha obert el termini per a optar a les subvencions municipals que premien a les falles neutres i sostenibles. Esta convocatòria d’ajudes, publicada en el Butlletí Oficial de la Província (BOP) el 3 de gener. Compta amb un pressupost de 18.000 euros i romandrà oberta fins al dimarts 23 de gener.

Segons les bases que regixen esta convocatòria, l’objectiu d’esta iniciativa “és implicar el món faller en la descarbonització dels seus monuments. En la contribució en el procés de reduir les emissions de gasos contaminants que duu a terme la ciutat”. De fet, la idea de convocar estes ajudes sorgix en el marc del compromís adquirit per València en unir-se a la missió europea de ‘100 ciutats climàticament neutres i intel·ligents’. “Que requerix una aliança del sector públic, el sector privat, l’acadèmic, la societat civil organitzada i els mitjans de comunicació”, i amb motiu del “gran suport social” de les festes josefines que, segons el cens de la Junta Central Fallera de 2023, integren 103.317 fallers i falleres de 392 comissions.

Establixen cinc premis per a les Falles grans i altres punts per a les infantils

Així es desprén en les citades bases que establixen cinc premis per a les Falles grans i altres punts per a les infantils. Cada guardó està dotat amb una partida econòmica i un estendard elaborat amb material ecològic i procedent de l’economia circular.

En el cas de les falles grans, la major recompensa serà de 6.000 euros. Es destinaran altres 3.000 euros per al segon premi; 1.500 euros, per al tercer; 1.000 euros, per al quart i 500 euros, per al cinqué. En el cas de les falles infantils, el primer premi estarà dotat amb 2.700 euros. El segon, amb 1.600 euros; el tercer, amb 800 euros. El quart, amb 500 euros, i per al cinqué premi hi haurà un guardó de 400 euros.

Poden sol·licitar estes ajudes les comissions de falla de la ciutat, en la seua condició d’entitats sense ànim de lucre integrades en Junta Central Fallera. Amb capacitat jurídica i inscrites en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes de l’Ajuntament.

El jurat tindrà en compte la temàtica de la falla

Pel que respecta als criteris avaluables, el jurat tindrà en compte la temàtica de la falla (fins a 15 punts). I la substitució de materials derivats del petroli per uns altres més sostenibles (fins a 25 punts). També es considerarà la disposició del segell del Ministeri per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic sobre el càlcul de la petjada de carboni (5 punts). Del seu càlcul i reducció (10), del seu càlcul i la compensació (15) o del seu càlcul, reducció i compensació (20 punts).

També es tindrà en compte el suport de la comissió fallera a la Missió Climàtica València 2030 (5 punts). L’organització o participació en activitats de divulgació i conscienciació sobre sostenibilitat, emergència climàtica, canvi climàtic, transició energètica o neutralitat climàtica (fins a 25 punts). La puntuació màxima que podrà aconseguir cada comissió serà de 100 punts.

Subvencions als carrers més ben il·luminats

D’altra banda, en el BOP també s’ha publicat la convocatòria de les subvencions que la Junta Central Fallera destinarà per a premiar als carrers més ben il·luminats durant les pròximes festes josefines.

Poden participar en este concurs, que compta amb un pressupost de 9.100 euros. Totes les Comissions Falleres que el sol·liciten, censades i registrades degudament en Junta Central Fallera i que compten amb capacitat jurídica per a això i estiguen inscrites en el Registre d’entitats municipals de l’Ajuntament de València.