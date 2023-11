Per tal de tindre cura del nostre entorn i del medi ambient, una mesura a tenir en compte és que hem de reciclar

Des del Consorci de Residus Ribera Valldigna han portat a terme un comparativa en la qual es reflecteix que les dues comarques a les que dona servei és, de lluny, la que menys taxa aplica als usuaris.

Vicent Estruch, president del Consorci de Residus Ribera Valldigna ha confirmat que aixó és gràcies a tota la ciutadania que recicla més i produeix menys residus i fem.

Així, i com exemple, l’import mitjà que el consorci preveu aplicar en 2024 és 12 euros inferior a la tarifa que ja s’ha cobrat enguany en la Costera i la Safor. Els veïns de València i la seua àrea metropolitana han pagat 156 euros més i quasi 31 euros més, els municipis del Camp de Túria o Requena

Estruch, també ha volgut aclarir el fet que, encara que reciclem com cal, els imports pugen per l’aplicació de la normativa i les lleis que apleguen des d’Europa. Així, l’augment de la taxa mitjana que el Consorci de Residus Ribera-Valldigna passarà al cobrament l’any vinent pel tractament del fem en 8,67 euros no impedirà que continue sent l’import més baix dels diferents consorcis que operen a la província de València.