Les Festes de Benifaió 2023: Tradició i Comunitat en 18 Dies de Celebracions

La Reina de les Festes i les seues Dames inauguren l’esmorzar popular

Les Cucanyes i la Festa del Pato animen a la gent del poble en un estiu plé d’activitats

En el cor de l’Horta Sud, les tradicionals festes de Benifaió han donat el tret de sortida amb l’esmorzar popular, un esdeveniment que ha comptat amb la presència destacada de la Reina de les Festes i les seues Dames. També han assistit els Clavaris de la Divina Aurora, les Clavariesses de la Mare de Déu d’Agost, les de Sant Caietà, així com els veïns i veïnes del poble i membres de la corporació municipal.

Aquest any, tot i ser unes dates complicades per la coincidència amb el període vacacional, la participació per part de tot el poble ha estat notable. Els jocs tradicionals, com les cucanyes a la plaça major del poble i la festa del pato a la font de la carrasca, han sumat a l’alegria de la celebració.

La festivitat, que arriba al seu clímax amb una sèrie d’actes religiosos programats per a la setmana vinent, inclou una processó per cada festivitat i dia des del proper 15 d’agost. La comunitat espera amb entusiasme aquests moments de reflexió espiritual i unió en la fe.

Les festes arribaran a la seua fi el dimarts 22, després d’uns 18 dies de celebracions vibrants. Això marca no sols un moment de festa, sinó una oportunitat per als habitants de Benifaió de connectar amb les seues arrels i tradicions.

L’Alcaldia ha expressat el seu agraïment a tots els participants i voluntaris que han fet possible aquest esdeveniment, destacant la importància de mantenir vives les tradicions locals. La festa de Benifaió serveix com a recordatori del fort teixit social de la localitat i l’esperit de comunitat que enriqueix la vida dels seus habitants.

Amb la promesa de més festivitats en el futur i l’esperança de continuar creixent en la participació i l’alegria compartida, Benifaió tanca un altre capítol en la seua rica història festiva, establint-se com un exemple vibrant de cultura valenciana.