El Consell de la Generalitat Valenciana ja ha incoat l’expedient per a fer realitat aquesta declaració que garanteix la pervivència i protecció de les festes majors de la localitat

Melià: «És una gran notícia perquè es tracta de la protecció més alta possible de l’Estat espanyol a nivell legal per a les nostres festes»

La ciutat de Cullera està d’enhorabona. Les seues Festes Majors es van a declarar com a Bé d’Interés Cultural de caràcter Immaterial (BIC).

Tal i com ha eixit publicat aquest dilluns en el DOGV, el Consell de la Generalitat Valenciana ja ha incoat l’expedient per a fer realitat aquesta declaració que permetrà garantir la pervivència d’aquesta manifestació cultural així com tutelar la conservació dels seus valors tradicionals.

«Estem molt contents, és una gran notícia perquè es tracta de la protecció més alta possible de l’Estat espanyol a nivell legal per a les nostres festes». Ha declarat la regidora de Festes de l’Ajuntament de Cullera, Susi Melià. «Amb aquest procés de patrimonalització s’assoleix la salvaguarda i protecció de les nostres festes històriques», ha afegit.

«Suposa a més un reconeixement als esforços que es fan per part del consistori, la ciutadania i la comunitat festiva. Per recuperar els elements perduts i oblidats en el temps», ha assegurat també la titular de Festes.

Melià també ha explicat que aquesta incoació és el senyal de que l’expedient presentat ha estat valorat positivament pel Consell Assessor de Patrimoni Immaterial per unanimitat. Es tracta de l’inici oficial del procés de declaració, que s’estima tindrà una duració d’uns mesos.

Cal destacar que, segons el punt 4 de l’ article 27 de la Llei 4/1998 de l’11 de juny de Patrimoni Cultural Valencià. La incoació determina l’aplicació immediata del règim de protecció i a tal efecte, s’inscriurà en el Registre General Nacional de BICs de forma preventiva.

Festes Majors de Cullera

Va ser en novembre de l’any 2021 quan el Ple de l’Ajuntament de Cullera va aprovar per unanimitat iniciar els tràmits perquè les Festes Majors de la localitat foren declarades Bé d’Interés Cultural de caràcter Immaterial (BIC).

Les Festes Majors de Cullera són un element patrimonial transversal per a tota la població. Ja que estan totalment interioritzades com a pròpies i singulars, formen part de la identitat individual i col·lectiva que estan interconnectades amb els àmbits de la vida diària comuna del poble.

En aquestes festes es donen els factors de transmissió i interés per la revitalització, recuperació i manteniment d’elements del patrimoni cullerenc. Com són la gastronomia, la música de banda, la tradicional amb el tabal i la dolçaina, l’artesania de la Tauleta, la indumentària, cambreres, tauleters, mariners o balls tradicionals que s’han anat recuperant amb el pas dels anys. Tots han mostrat la seua conformitat per a treballar junts per a aconseguir la perdurabilitat i salvaguarda d’aquestes celebracions.

Una combinació de cultura i tradició

La diversitat dels actes es poden observar en aquestes Festes Majors i entre els quals es poden destacar, “La dansà de Cullera”, la “Baixà” de la Moreneta — documentada en 1631. El fet que en 1570 el capellà de l’església dels Sants Joans ja va rebre una prevenció eclesiàstica per a realitzar les festes en plena quaresma. Dades que, d’altra banda, poden concloure que les Festes es realitzarien des de molt abans d’eixa data.

Les Festes Majors de Cullera compten també amb les entrades de bandes i danses en diversos dies de la setmana festiva. S’ha recuperat la “Ronda a la Verge” que es realitza a l’Església dels Sants Joans el diumenge després de la Baixà. De matinada, se celebra l’Aurora del Raval, en la qual la majoria de veïns i veïnes del barri del Raval participen activament en l’acte. La “Processó de Sant Vicent” amb els gegants i ‘cabezudos’ les danses i balls diversos, en una primera part, i amb una segona amb els personatges bíblics singulars com els de la Processó del Corpus de València. Una celebració amb una gran participació de la societat cullerenca.

“L’Aurora de Sant Antoni” és un altre acte que gaudeix de més de 80 anys de vida

“L’Aurora de Sant Antoni” és un altre acte que gaudeix de més de 80 anys de vida i al llarg del segle XX s’han realitzat rèpliques a altres barris: Raval de Sant Agustí i Barri de la Bega-Port per sol·licitud dels devots i devotes de la Mare de Déu d’aquests barris.

La “cavalcada de disfresses”, datada també d’antiga, ha anat adequant-se als temps sense perdre la seua essència i resulta un dels actes més vistosos i extraordinaris.

Altres actes característics són el “Novenari”, el dia de persones malaltes, el dia corresponent a cada parròquia, les múltiples exposicions que realitzen diverses associacions de la ciutat com les fotogràfiques, Tryus, societats musicals, Cullera Laica, etc., i les Festes acaben amb l’acte de “La Pujà”, acte que malgrat ser el més auster i senzill, gaudeix d’una gran popularitat i afluència.