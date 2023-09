Enguany les Festes Majors de Massamagrell 2023, en honor a la seua Patrona, la Verge del Rosari, estan celebrant-se des del divendres 15 de setembre fins diumenge que ve 1 d’octubre

Activitats per a totes les edats, amb tallers infantils, jocs de taula,música, dia de la bici, passacarrers, disfresses, gastronomia inclús el pregó

Alguns dels protagonistes són els Clavaris Majors, figura que es renova cada any. Francisco Encinas, ex Clavari Major ha explicat, què significa ser Clavari Major, en unes festes tan especials com les de Masamagrell.

Una altra de les protagonistes és la figura de la Clavariesa Major, que en l’exercici de 2023 és Dana Murriadiez, Filla de María i Clavariesa de la Immaculada. Qui ens ha contat qué se celebra exactament en els actes del dia de la Immaculada Concepció. I qué representa per a ella ostentar aquest càrrec.

Sens dubte, dies importants i especials per als veïns i veïnes de Massamagrell i més encara per als protagonistes dels actes més representatius en les Festes Majors.