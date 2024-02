Les infraccions penals disminueixen a Benifaió durant l’any 2023

La Junta Local de Seguretat s’ha reunit a Benifaió en per a dur a terme l’anàlisi estadística de les il·lícites comeses en el municipi l’any 2023, com es realitza cada any.

L’alcaldessa Marta Ortiz va presidir la Junta local juntament amb el Subdelegat del Govern de la Comunitat Valenciana, i El Comandant de la Guàrdia Civil, Ángel Suarez Benavente, formada per Salut Giménez, en representació de Delegació de Govern, Carlos Ordoñez Fernández, Subinspector de la Unitat del Cos Nacional de Policia adscrita a la Comunitat Valenciana, Jose Maria Villanueva Alemany, Inspector – Cap de la Policia Local de Benifaió i Israel Neira Blanco, Tinenta – Comandant del Lloc Principal de la Guàrdia Civil d’Almussafes, així com les regidores Maria José Piles Vela i Bibiana Piles Rovira.



El Tinent-Comandant del Lloc Principal de la Guàrdia Civil va informar sobre el resum de les dades delinqüencials de l’any 2023, “pel que fa a il·lícits penals en la localitat de Benifaió, les dades són molt bons (o excel·lents), estem en dades estadístiques molt inferiors a l’any 2014, i fins i tot per davall de 2021 que vam tindre restriccions durant el primer semestre, amb motiu de la pandèmia. Respecte al període 2022, hi ha hagut un important descens d’infraccions penals i ha augmentat exponencialment l’índex d’efectivitat, en la resolució i esclariment dels fets” va assenyalar.

És important ressaltar la importància d’aquest descens ja que segueix la tendència estadística minvant repetida en aquests últims anys. El tinent va afegir que “aquestes dades són fruit de la bona faena realitzada i de la coordinació diària de la Guàrdia Civil i Policia Local; hem creat una bona dinàmica de treball que es veu en els resultats obtinguts, per exemple, en el 2023, els il·lícits penals entorn a l’habitatge han baixat un terç i els robatoris/furts en entorn agrícola han baixat prop del 50%. En aquesta línia de treball i esforç hem de seguir tots per la seguretat ciutadana dels nostres municipis”.



El comandant Ángel Suarez Benavente, va apuntar, a més, “que a la comarca hi ha hagut un augment generalitzat entorn del 10% l’any 2023 i a Benifaió la delinqüència ha baixat respecte a l’any anterior i això obeeix a la gran faena i coordinació de la Policia Local i la Guàrdia Civil”.

L’Inspector de la Policia Local de Benifaió va informar “que dins de l’àmbit de trànsit s’ha viscut un descens en els accidents de circulació i en actes vandàlics en el municipi, també tenim bons resultats i una bona efectivitat de les unitats de mediació policial, vehicles abandonats i les unitats canines, augmentant el nombre de decomisos de drogues en llocs públics, per exemple”. També valora que l’adhesió a totes les campanyes de prevenció, vigilància i control de la DGT, estan donant els seus fruits en el municipi i així es pot valorar en les estadístiques.



Cal assenyalar també, la labor de l’Atenció Ciutadana per part de la Policia Local, on s’han rebut prop de 1.000 avisos, “la qual cosa concloem que els veïns i veïnes acudeixen i confien amb nosaltres” va assenyalar l’Inspector cap qui també va destacar el bon equip de treball i l’excel·lent que formen a Benifaió la Guàrdia Civil i la Policia Local.



D’altra banda, es va dur a terme en la Junta local per part de Salut Giménez, cap de la Unitat contra la violència de gènere de la Delegació de Govern del València, l’Anàlisi i seguiment de les actuacions realitzades en l’àmbit del protocol de Violència de Gènere i de la Mesa Multidisciplinària.



Finalment, el subdelegat del Govern va valorar molt positivament els resultats estadístics de l’any 2023, donant l’enhorabona als dos cossos policials i també, va recordar la importància d’insistir en els col·legis i instituts de l’adhesió al Pla director per a treballar dones de la prevenció la bona convivència i millora de la seguretat en els centres educatius i els seus entorns.

L’alcaldessa de l’Ajuntament de Benifaió, va felicitar també tant a la Policia Local com a la Guàrdia Civil pel seu treball i esforç a Benifaió, “el vostre treball és essencial en el nostre municipi, i aquests resultats estadístics són fruit del vostre treball i esforç i també per la vostra professionalitat, coordinació i implicació”.