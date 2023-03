Les juntes locals falleres de la Ribera visiten la Diputació

Les juntes locals de la Ribera visiten la Diputació en la tradicional Recepció amb la Fallera Major de València

Laura Mengó i la seua Cort d’Honor reben al costat del president Gaspar al mig centenar de juntes locals falleres. Que representen a les 445 comissions repartides entre els municipis de la província

Huit juntes de municipis de la Ribera Alta i dos de la Ribera Baixa participen en un acte institucional. Que ha comptat amb l’atractiu de la visita a la primera exposició de l’Any Sorolla en la Comunitat

La Fallera Major de València, Laura Mengó, i la seua Cort d’Honor han participat en la primera jornada de la tradicional Recepció Fallera de la Diputació de València. En la qual estaven convidades el mig centenar de juntes locals que representen a les 445 comissions repartides entre els municipis de la província.

Un total de deu juntes locals de municipis de la Ribera han assistit a l’acte institucional celebrat en la seu central de la Diputació en plaça Manises. Les juntes que representen a les comissions d’Alginet, Alzira, Algemesí, Carlet, Benifaió, Castelló, Alberic i Turís han representat a la Ribera Alta. Mentre que Sueca i Cullera han fet el propi a la Ribera Baixa.

Evolució d’este acte institucional

El president de la Diputació, Toni Gaspar, ha explicat l’evolució d’este acte institucional que se celebra en la seu central de plaça Manises des de fa dècades. Que “va començar sent una recepció d’un sol dia que ha evolucionat fins a les quatre jornades. Que hem habilitat enguany per a donar l’oportunitat de visitar-nos a les més de 800 comissions de València i els seus pobles”.

Abans d’iniciar la recepció a les comitives de la província, formades pels responsables de les juntes locals, alcaldes i alcaldesses i comissions de municipis de les diferents comarques amb tradició fallera. El president Gaspar ha acompanyat a Laura Mengó i la seua Cort d’Honor en la visita a la primera exposició de l’Any Sorolla en la Comunitat. Organitzada per la pròpia Diputació amb fons propis de l’etapa del pintor com a pensionat de la institució a Roma.

La Fallera Major de València, que ha signat en el Llibre d’Honor de la Diputació. Ha qualificat de “increïble” el muntatge amb les obres que un jove Joaquín Sorolla va entregar a la Diputació. En els anys en què la corporació va costejar els seus estudis a l’estranger, principalment a les ciutats italianes de Roma, Florència i Assís. “És un privilegi per a mi i les companyes de la Cort d’Honor haver visitat esta exposició”, ha assenyalat Laura Mengó al costat de la imatge de la campanya fallera de la Diputació, que amb el lema ‘Soroll a València’ ha recreat l’univers de ‘Las grupas’, una altra de les grans obres del pintor valencià.

La Diputació, bolcada amb les Falles

La Recepció Fallera, que es prolongarà durant el divendres, amb la visita de les comissions de la ciutat de València. Així com el dissabte i el dilluns amb les juntes locals que no han pogut assistir en la primera jornada. Culmina la programació fallera de la Diputació, que es va iniciar el 23 de febrer. Amb l’homenatge a les Falleres Majors de la història de València i l’estrena del documental ‘Falleres Majors de València’. Emés per À Punt en la prèvia de la Crida.

Dies després, la institució provincial va llançar la campanya ‘Soroll a València’. Protagonitzada per la Fallera Major de 2019, Marina Civera, i el grup de balls populars Les Folies de Carcaixent. Tant l’espot com els cartells, inspirats en ‘Las grupas’ de Sorolla. Van ser l’avantsala de la presentació de la mostra sobre els anys d’aprenentatge del pintor en terres italianes. Que acollirà fins a juliol el Saló de Respecte de la Diputació amb visites els caps de setmana i accés lliure.

Un any més, la Diputació torna a estar amb les Falles de València i els seus pobles. Un vincle que, més enllà dels actes organitzats amb motiu de la festa. Es posa de manifest amb la inversió que realitza la institució en els diferents sectors tradicionals i les comissions que donen vida a les Falles. Més d’un milió d’euros que anualment es repartixen entre el Gremi d’Artistes Fallers, pirotècnics, indumentaristes, floristes i, per descomptat, les més de 800 falles de la província. Que han vist duplicada la subvenció que reben de la ‘Dipu’.