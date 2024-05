Les matrícules per a l’Escola d’Estiu, la Summer School i l’Escola de Setembre de la Casa de Cultura comencen el 27 de maig

Ja està tot a punt perquè les aules de la Casa de Cultura s’òmpliguen de xiquetes, xiquets i joves. Que gaudiran de les seues vacances estivals de la mà de l’Escola d’Estiu, la Summer School i l’Escola de Setembre de l’Ajuntament de Burjassot.

El Consistori, des de la Regidoria de Cultura i Joventut, dirigida per Javier Naharros. Ho té tot preparat per al desenvolupament d’este genial projecte d’oci i temps lliure que arrancarà el dilluns 27 de maig. Amb les matrícules en línia, les quals es podran formalitzar en aquest ENLLAÇ. O bé de manera presencial, en el Servici d’Atenció al Ciutadà, a la Casa de Cultura, amb cita prèvia.

L’Escola d’Estiu 2024 està destinada per a xiquetes, xiquets i joves amb edats compreses entre els 4 i els 17 anys. Nascuts entre el 2007 i el 2020. La Summer School està dirigida a participants d’entre 8 i 12 anys, nascuts entre el 2012 i el 2016 i l’Escola de Setembre, per a les xiquetes i xiquets d’entre 4 i 12 anys, nascuts entre el 2012 i el 2020. Com ha succeït en les edicions anteriors i atesa la demanda de les famílies, l’Escola disposarà de 8 places per a alumnat amb necessitats especials.