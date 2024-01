El ple municipal va aprovar, el mes d’octubre passat, les modificacions fiscals que han entrat en vigor en l’exercici pressupostari de 2024



Es prorroga la bonificació de fins a un 50% per cent en el rebut de l’IBI dels habitatges d’ús residencial. Per la instal·lació de plaques fotovoltaiques



El passat 1 de gener van entrar en vigor les Ordenances Fiscals de l’Ajuntament d’Almussafes per a l’any 2024. Els nous textos fiscals, van ser aprovats en el ple de la corporació municipal celebrat el passat 26 d’octubre de 2023.

Enguany, l’Ajuntament d’Almussafes elimina el tipus de gravamen d’ús magatzem en els rebuts de l’IBI. També el límit de la data establida per a la petició en la bonificació de l’IBI per part de les famílies nombroses. Juntament amb l’obligatorietat de presentar nova sol·licitud anualment.

En les noves ordenances fiscals, l’executiu actualitza el percentatge a aplicar en la plusvàlua. A més manté la bonificació mediambiental a les empreses que reunisquen els requisits establits en l’ordenança i als habitatges d’ús residencial per instal·lació de plaques fotovoltaiques. Totes dues mesures implementades en el passat exercici pressupostari.



El compromís de l’executiu d’Almussafes en la lluita contra el canvi climàtic i la reducció d’emissions. Així com l’aposta per l’energia solar fotovoltaica són premisses que es mantenen en els textos fiscals en vigor aquest any 2024.

De fet, les noves ordenances fiscals d’aplicació en l’actual exercici pressupostari prorroguen la bonificació de l’Impost de Béns immobles (IBI). De fins al 50% de la quota a tots els habitatges d’ús residencial que instal·len sistemes fotovoltaics per a l’aprofitament de l’energia solar. Durant els cinc períodes impositius següents a la finalització de la instal·lació.

“Lògicament es quantifica en funció del valor cadastral dels immobles urbans d’ús residencial (a menor valor cadastral. Major percentatge de bonificació) i s’aplica des del període impositiu següent a aquell en què se sol·licite”, explica la regidora d’Hisenda, Davinia Calatayud.



L’executiu local també ha aplicat una modificació de l’article 1r de l’ordenança. En eliminar el tipus discriminat per als immobles d’ús magatzem que enguany passen a tributar al tipus de gravamen corresponent a l’ús industrial o residencial, segons el determinat per la Direcció General del Cadastre.





Beneficis fiscals per a les famílies nombroses



En la nova reglamentació tributària, l’Ajuntament aplica una modificació a l’article 2n de l’Ordenança Fiscal Reguladora de l’IBI amb la qual es millora la gestió de la bonificació del 90% de l’IBI a les famílies nombroses, en eliminar el termini de presentació i assegurar que, una vegada sol·licitada, tinga una validesa automàtica per als exercicis posteriors. “El nostre objectiu ha sigut evitar càrregues administratives als contribuents, regulant aspectes substantius per a la concessió d’aquesta”.



A més, la citada ordenança introdueix una visió de la família nombrosa ajustada a la concepció social i econòmica dels nostres dies, en què les situacions de nul·litat, separació o divorci produeixen disgregació respecte a l’habitatge habitual, però amb igual o major càrrega econòmica per als progenitors. “Una càrrega econòmica que tractem d’alleujar a Almussafes amb aquesta bonificació i que continuarem aplicant en supòsits de ruptura familiar”, afig l’edil d’Hisenda.



De fet, la norma exigeix que la bonificació fiscal de l’IBI siga a favor del subjecte passiu que siga titular de família nombrosa. És a dir, la persona beneficiària ha de complir totes dues condicions de manera simultània i el titular el continua sent, en el cas de separació o divorci, quan els seus fills es troben sota la seua dependència econòmica i encara que ja no visquen en el domicili conjugal.





Renovació del Pla personalitzat de pagament de tributs



El consistori d’Almussafes manté en aquest exercici pressupostari el Pla Personalitzat de pagament de tributs que s’aplica des de l’any 2020. El sistema permet el fraccionament en 10 quotes mensuals, sense interessos de demora, que es carregaran en els comptes dels contribuents en els mesos de febrer i novembre. Els veïns i veïnes que encara no hagen sol·licitat el sistema de fraccionament, poden acollir-se al mateix fins el pròxim dia 15 de gener de 2024.