La Regidoria de Medi ambient, Agricultura i Transició Ecològica ha finalitzat les obres d’ampliació de les parcel·les de l’hort urbà a l’Hort de Ros. A les faldes de la Muntanyeta de Sant Salvador.

L’ampliació de les parcel·les de l’hort urbà a l’Hort de Ros , ha estat subvencionada per la Diputació de València. Dins del seu Pla d’inversions 20/21 i ha comptat amb un pressupost de 20.563,95 €.

S’han habilitat 15 parcel·les. Tres d’elles accessibles per a persones amb mobilitat reduïda. Sent les primeres d’estes característiques al conjunt d’horts comunitaris que l’Ajuntament d’Alzira té a l’Hort de Redal i a l’Hort de Ros.

Una vegada s’aproven les bases de cessió (previsiblement a final de mes). S’obrirà un termini d’inscripció perquè tots els interessats puguen optar a una d’elles, mitjançant sorteig. Els demandants a més de ser d’Alzira, no poden ser propietaris, ni ells, ni els seus cònjuges o membres de la unitat familiar titulars de terrenys aptes per a activitats agrícoles en el terme municipal d’Alzira.

Amb aquest nou espai ja són tres les zones habilitades per a l’ús de la ciutadania com a horts comunitaris, sent destacable la gran acceptació que aquesta iniciativa té. A la vegada, la Muntanyeta va consolidant diverses activitats que redunden en la posada en valor gradual d’un dels referents paisatgístics d’Alzira.