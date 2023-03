Les obres d’ampliació de l’Hospital Clínic de València avancen seguint els terminis previstos. Les instal·lacions van a acollir les noves consultes externes així com un actualitzat edifici d’hospitalització.

Els solars de l’Antic edifici de l’escola universitària d’enginyeria tècnica agrícola varen ser adquirits per part de la Generalitat. Les obres de construcció s’han plantejat en quatre fases, situant-se actualment, tant en la primera, com en la segona. Les obres compten amb una inversió de 29.932.136,02 € d’euros per a les noves consultes externes més 65.875.000 € per al nou edifici d’hospitalització de huit plantes situat al carrer Menéndez i Pelayo.