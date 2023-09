L’Ajuntament presenta a la ciutadania esta i altres innovacions tecnològiques i accions sostenibles posades en marxa en Poblats Marítims

Les jornades “Poblats Marítims. Tu Decidixes com” se celebren el dimarts 12 a les 9.30 i les inscripcions són gratuïtes

Les ones de la Marina de València, protagonistes d’un projecte pilot. Impulsat per a generar energia gràcies al moviment constant i repetitiu d’elevació i immersió d’un dispositiu similar a un flotador. La setmana passada van generar més del doble d’energia que produïxen habitualment, gràcies a l’augment de l’altura de l’onatge del temporal.

Així es desprén de l’estudi d’esta iniciativa, denominada WEC (Wave Energy Converter) i realitzada en el marc del projecte europeu MAtchUP.

El document detalla que la mitjana diària de l’energia generada durant els 5 primers mesos de funcionament de l’esmentat projecte (entre abril i agost de 2023) ha ascendit a 44,23 quilowatt hora. Mentre que durant els 5 primers dies de setembre la mitjana generada ascendix a 101,91 quilowatts hora.

Este és un dels avanços reeixits en els Poblats Marítims amb la iniciativa . “El Marítim innova” que l’Ajuntament de València presentarà en les jornades “Poblats Marítims. Tu Decidixes com” que se celebraren dimarts que ve, 12 de setembre, en Les Naus.

En esta trobada, que començarà a les 9.30 hores i al qual es podrà accedir mitjançant inscripció gratuïta formalitzada a través de www.lasnaves.com. S’ adonarà de les diferents accions innovadores desenvolupades en els Poblats Marítims a l’empara del projecte MatchUP. Iniciativa europea coordinada per l’Ajuntament de València i impulsada amb la marca local “El Marítim Innova”.

Gràcies a esta iniciativa, els veïns i veïnes d’este districte han pogut veure als seus carrers innovacions. Com, per exemple, fanals adaptats per a recarregar el seu cotxe elèctric. Nodes multimodals per a consultar la seua manera de transport més pròxim. Bicis elèctriques amb repartidor per a portar la compra a casa o tricicles amb assistència professional per a passejar a les persones majors.

València una ciutat de referència en matèria d’innovació i sostenibilitat

En este sentit, la regidora d’Innovació, Paula Llobet, ha explicat que “este projecte és un exemple del compromís real del consistori. Per fer de València una ciutat de referència en matèria d’innovació i sostenibilitat, començant per exemples tangibles en els barris”.

L’edil ha recordat “algunes solucions tecnològiques que han cridat especialment l’atenció per la seua capacitat de ser reproduïbles per altres ciutats europees. Com el WEC (Wave Energy Converter), o el citat flotador situat en La Marina que genera energia neta gràcies al moviment de les ones de la mar”.

Per part seua, el regidor delegat de Millora Climàtica, Acústica i Eficiència Energètica, Carlos Mundina, ha destacat que “des de l’Ajuntament sabem que la millora de la qualitat de vida dels ciutadans també depèn de millorar l’eficiència energètica dels equipaments públics i privats i la reducció de la contaminació acústica i mediambiental.

Fundació València Clima i Energia

Una de les missions de la Fundació València Clima i Energia és sumar la ciutat de València a tots els projectes europeus que treballen en aqueix sentit i aprofitar els fons que venen d’Europa per a accelerar la transformació de València cap a una ciutat més verda i més sostenible”.

Totes les accions es poden consultar en el visor publicat en la web “El Marítim Innova” on es pot llegir un breu resum de cadascuna d’elles (elmaritiminnova.com/visor-datos).

Les persones assistents a l’esdeveniment podran participar en un taller de mapatge col·lectiu sobre Poblats Marítims que servirà per a posar en comú els pròxims passos a seguir des del consistori.

Tal com ha explicat Llobet: “Això no és un punt final, per este motiu necessitem de la participació de la ciutadania perquè junts puguem dissenyar els pròxims passos per a aconseguir una ciutat més innovadora i sostenible”.

Projecte Europeu MAtchUP

L’Ajuntament de València, amb el suport de les Naus i de la Fundació València Clima i Energia, és l’entitat coordinadora del projecte europeu MAtchUP que va arrancar el novembre de 2017. A més, este projecte ha comptat com a socis locals amb WITRAC, la Universitat Politècnica de València (UPV), ETRA Recerca i desenvolupament, l’Institut Tecnològic de l’Energia (ITE) i Sènior Europa, S.L. (KVELOCE). En l’àmbit nacional també intervenen la Fundació CARTIF de Valladolid i la Fundació Tecnalia Research & Innovation de Sant Sebastià.