Al voltant de 450 persones s’han donat cita en la vetlada de ball, amb menjar inclòs, organitzada per l’Ajuntament de Torrent

Les persones majors de Torrent han gaudit hui d’una amena vetlada amb motiu del dia de Sant Valentí en l’Àgora de Parc Central. Organitzada per l’Ajuntament de Torrent amb l’objectiu d’oferir-los un espai on compartir aquesta data tan especial. Al voltant de 450 persones s’han donat cita en l’esdeveniment. En el qual han pogut degustar una deliciosa ració de arròs amb fesols i naps. Posteriorment, participar en una sessió de ball conjunta amb totes les persones assistents.

El regidor de Persones Majors, José Antonio Castillejo, s’ha mostrat agraït per “el bon acolliment que ha tingut la iniciativa entre els nostres majors. Han destacat que “continuem treballant per a fomentar entre les persones majors un model de vida activa. Amb activitats variades que els permeten exercitar-se al mateix temps que es diverteixen, com el ball. A més, aquestes activitats ens permeten acompanyar a aquelles persones que es troben en situació de soledat, i oferir-los una oportunitat per a conéixer gent i formar amistats”.