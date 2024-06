Es podrà practicar de manera gratuïta marxa aquàtica, marxa nòrdica, activitats dirigides, esports nàutics o futbol platja a les platges urbanes de la ciutat

Comencen les obertures de les piscines d’estiu amb més de 2.600 places de cursets per a totes les edats

L’Ajuntament de València, a través de la Fundació Esportiva Municipal (FDM), ha organitzat un programa d’activitats esportives per a practicar en l’arena de les platges urbanes de la ciutat, amb una àmplia i variada oferta durant els mesos de juliol i agost, així com la posada en marxa de les piscines d’estiu.

La regidora d’Esports, Rocío Gil, ha subratllat que “amb l’arribada del mes de juny, es va posant en marxa tota l’oferta d’activitats esportives programades per a este estiu a la ciutat i les seues platges. Sense anar més lluny este cap de setmana obrim ja tres piscines descobertes i, en els pròxims dies, aniran sumant-se les altres cinc amb una completa oferta de cursets per a tots els ciutadans”.

A més, Gil ha destacat que “moltes activitats esportives que posem a la disposició de la ciutadania estan dissenyades per a practicar a l’aire lliure, en família o amb amics, en la arena de la platja com la marxa nòrdica, la marxa aquàtica o les classes gratuïtes diàries de ioga, pilates o entrenament funcional i ho fem amb l’objectiu de fomentar els hàbits de vida saludables en entorns naturals”.

Obertura de piscines municipals

Esta oferta estiuenca d’instal·lacions esportives de la ciutat inclou l’obertura de huit piscines municipals a l’aire lliure, que permetran a la ciutadania combatre les altes temperatures durant els pròxims mesos. La majoria d’elles es mantindran obertes al públic fins al segon cap de setmana de setembre i compten amb una àmplia proposta de cursos i activitats aquàtiques, aproximadament 2.600 places, dirigida a persones de totes les edats i nivells.

En concret, les primeres a obrir són la Piscina L’Hípica, que va obrir el dimarts 4 de juny, i estarà operativa fins a l’1 de setembre entre les 11:00 i les 19:00 hores, i les del Parc de l’Oest i Benicalap, que obriran este dissabte i estaran funcionant fins al 8 de setembre. Estes últimes compten amb una àmplia oferta de cursets de matronatació (bebés i menors de 4 anys, amb pare o mare en l’aigua); adults (iniciació i perfeccionament des de 14 anys): preescolars (4 i 5 anys); escolars (de 6 a 13 anys); classes particulars (fins a 5 alumnes) i classes individuals. A més, al Parc de l’Oest, cada divendres, hi haurà una festa temàtica nocturna.

Així mateix, divendres que ve, 14 de juny, obriran les seues portes les piscines de Benimaclet -amb oferta de cursets- i Benimàmet, que estaran funcionant fins al 8 de setembre. El 22 de juny s’incorporaran a l’oferta Castellar-Oliveral (amb programació de cursets i estarà fins a l’1 de setembre) i Natzaret i la del Palmar, que obirà el 29 de juny, i oferirà cursos d’aiguagim, natació escolar i preescolar, ambdues també fins al 8 de setembre. Per a conéixer major detall es recomana visitar la web de la FDM o consultar en la mateixa instal·lació.

Però l’oferta esportiva no acaba en les piscines, i és que entre les activitats esportives oferides este estiu destaca la marxa aquàtica a la platja, un mètode d’entrenament que consistix a caminar en un medi aquàtic amb una altura d’aigua en la part superior del tronc. L’activitat, organitzada per la Federació d’Esports de Muntanya i Escalada de la Comunitat Valenciana, es realitzarà amb un màxim de 10 persones per sessió, els dimarts, dijous i diumenge de 8:00 a 9:00 hores durant els mesos de juliol i agost al voltant de la instal·lació esportiva municipal de Voleibol de platja.

Una altra de les activitats oferides és la marxa nòrdica a la platja. Es tracta de sessions d’una hora de duració amb un màxim de 15 participants per a realitzar un itinerari per la platja aprofitant la densitat de l’arena per a realitzar entrenaments funcionals. L’activitat, organitzada per la Federació d’Esports de Muntanya i Escalada de la Comunitat Valenciana, es realitzarà els dilluns, dimecres i dissabtes de 8:00 a 9:00 hores durant els mesos de juliol i agost, també al voltant de la instal·lació municipal de Voleibol de platja.

D’altra banda, i com és habitual, al costat de la instal·lació municipal de Voleibol de platja, s’organitzaran classes dirigides gratuïtes dirigides a tots els públics per a practicar activitat física durant el temps d’oci a la platja. Des de l’1 de juliol i fins al 30 de setembre, de dilluns a diumenge, se celebraran cinc sessions diàries (tres matinals i dos vespertines) de diferents activitats com a ioga, condicionament físic general, taitxí, pilates, fitnes llatí, GAP, cross training i activitat física i salut (AFIS-VLC ‘En Moviment’). Per descomptat, també continuaran amb la seua activitat les 32 pistes de voleibol de platja a la disposició de tots els ciutadans amb cursos, i altres activitats.

Finalment, tant al Cabanyal com a la Malva-rosa s’han habilitat també dos zones per a la pràctica del futbol platja, que ocupen més de 4.500 metres quadrats i que estan operatives entre abril i novembre els dimarts, dijous i divendres a la vesprada, i els dissabtes, diumenges i festius, en horari matinal.

Tota la informació sobre estes activitats i com apuntar-se es pot trobar en la pàgina web de la FDM.