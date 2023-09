Les pluges tornen a afectar la comarca de la Ribera

Les intenses pluges tornen a afectar la comarca de la Ribera. Vora 260 litres per metre quadrat s’han acumulat al llarg de la jornada a Albalat de la Ribera segons dades d’AVAMET.

Per darrere se situa Algemesí amb 180 litres, seguida per Sueca amb una precipitació acumulada de vora 130 litres.

Després d’una DANA que ja va afectar les poblacions de la Ribera, aquestes tormentes que han activat l’avís roig per pluges han deixat inundades nombroses localitats. A hores d’ara aquest avís roig s’ha desactivat, però es manté l’avís groc per més pluges per al proper dijous.