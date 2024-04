El Dijous Sant han tornat les representacions de les escenes de La Passió a Benetússer, que iniciaren el Diumenge de Rams amb l’entrada de Jesús en Jerusalem.

En esta ocasió, ha sigut el torn del Sant Sopar, entre d’altres estampes sacres, a l’escenari de la Plaça Cardenal Benlloch, així com el Lliurament de Jesús als Romans a la Plaça de l’Ajuntament.

Les representacions de l’Associació Cultural La Passió són el tret identificatiu de la Setmana Santa de Benetússer, amb un centenar d’actor i actrius desplegats per fer gaudir cada any el públic.

Des de l’organització, destaquen la complexitat de les representacions de Dijous Sant, per la quantitat de recursos que mobilitzen.

Els veïns i veïnes de Benetússer assisteixen cada any fidelment a les representacions de les escenes de La Passió. Però també s’acosten des d’altres localitats i, fins i tot, des d’altres països. Així ho explicava Denis Madrid, actor que interpreta a Jesucrist per segon any consecutiu.

Acabades les representacions, les Confraries i Germandats s’han concentrat a la Plaça de l’Ajuntament per a participar en la Processó del Silenci, acompanyant el pas de Jesús Natzaré.