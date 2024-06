Diumenge que ve 30 de juny tindrà lloc la pròxima ruta. Que portarà als participants a conéixer el Reg Mil·lenari del Barranc de l’Horteta

L’Ajuntament de Torrent continua amb el seu programa “Rutes del Temps per Torrent”. Una iniciativa que acosta als ciutadans a la rica història i patrimoni de la localitat a través de recorreguts guiats i teatralitzats.

Després de l’èxit de les rutes anteriors, el consistori continua apostant per este projecte. Que en esta ocasió torna a comptar amb la col·laboració de GTI Grup de Teatre. L’atractiu d’esta col·laboració consistix a dotar les rutes de la presència de personatges anònims i coneguts de la ciutat. Els qui cobren vida a través de les interpretacions del grup teatral.

En esta temporada, els participants en les Rutes ja han disfrutat d’un recorregut per l’arquitectura modernista de la ciutat. Descobrint les curiositats dels edificis que encara es conserven. De la mà de l’expert arquitecte i investigador Tomás Roselló.

Pròxima parada: el Reg Mil·lenari del Barranc de l’Horteta

Diumenge que ve 30 de juny tindrà lloc la pròxima ruta. Que portarà als participants a conéixer el Reg Mil·lenari del Barranc de l’Horteta. El seu patrimoni i la seua importància al llarg de la història de la ciutat de Torrent. Serà de la mà de l’investigador torrentino, Bor Císcar i les teatralitzacions de GTI Teatre.

Es tracta d’un recorregut de més de 5 km amb desnivells, per la qual cosa no és apte per a persones amb mobilitat reduïda o menors de 8 anys.

Per a participar en esta edició dels Rutes, és necessària la inscripció prèvia. Esta podrà realitzar-se en el següent enllaç i a partir del pròxim dimarts 25 de juny:

L’Ajuntament de Torrent convida a tots els ciutadans a participar en estes rutes i disfrutar d’un viatge únic per la història de la ciutat. Així mateix, recorda la importància de portar calçat esportiu, aigua, roba lleugera, gorra o similar, així com protector solar i repel·lent de mosquits.