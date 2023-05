Les Rutes Escolars Segures d’Alboraia finalitzen la fase participativa després de recollir propostes i possibles recorreguts dels agents implicat

La comunitat educativa, les associacions de mares i pares i l’alumnat han col·laborat durant mesos en aquest procés de retroalimentació ciutadana

L’Ajuntament d’Alboraia ha finalitzat la tercera fase de les Rutes Escolars Segures, una iniciativa per a millorar la seguretat de l’alumnat de la localitat en el seu recorregut als centres educatius i que durant els últims mesos ha estat immersa en un procés participatiu. En total, el projecte ha passat per nou tallers en tres centres escolars de la localitat.

En aquestes reunions han participat tots els agents socials involucrats: la comunitat educativa, les associacions de mares i pares (AMPAS/AFAS) i l’alumnat. En aquestes sessions participatives, estudiants i famílies han confeccionat recorreguts segurs als col·legis i s’han fixat parades segures i amables.

El projecte ha sigut subvencionat per la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica. Per davant queda la labor tècnica de diversos departaments del Consistori com a Urbanisme i la Policia Local que treballaran sobre el projecte resultant del procés participatiu.