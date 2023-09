Les últimes pluges beneficien la temporada de l’arròs a Sueca

Ja han començat els treballs de la sega de l’arròs a Sueca, una sega que està sent productiva malgrat els últims dies de pluges registrats a la comarca de la Ribera Baixa.

Les màquines a ple rendiment que arrepleguen milers de tones de producte diàries.

Tal i com ha declarat, Fernando Durá, membre de l’executiva de La Unió Llauradora, esta està sent una gran temporada en la qual, la gran quantitat de pluja caiguda en la zona, durant les últimes setmanes i dies, no ha afectat en gran mesura la collita ni la producció, com a molt un 10%; per la qual cosa s’espera que les pluges no tornen en uns quants dies per tal que els treballs de sega es puguen portar a terme amb total eficàcia.