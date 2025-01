Les unitats canines i de cavalleria homenatjades a la festivitat de Sant Antoni a València

València ha celebrat la tradicional festivitat de Sant Antoni, patró dels animals, amb un acte molt especial en que, este any, s’ha fet homenatge a les unitats canines i de cavalleria dels Cossos i Forces de Seguretat.

Este reconeixement ha sigut per la seua gran llavor en la recerca i rescat de persones desaparegudes després de la Dana que van patir els pobles valencians tal i com comentava Maria José Català, Alcaldessa de València.

En este acte, l’ Alcaldessa també ha recordat les iniciatives de l’Ajuntament per fomentar el Benestar Animal, com la millora del centre d’acolliment d’animals de Benimàmet i “L’ampliació de les instal·lacions que duplicaran l’espai per permetre als animals passejar i fer exercici a l’aire lliure”.