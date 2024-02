L’Escalante proposa arts escèniques en el Teatre Principal, Ribes i La Beneficència al febrer

El projecte teatral de la Diputació de València acosta experiències immersives, teatre, circ i titelles per a tota la família durant els pròxims caps de setmana

‘Sotabosc’ i ‘La dona més lletja del món’ estaran en Ribes Espai Cultural, ‘An-Ki’ en La Beneficència i ‘De tu a tu’ en el Principal

L’Escalante acosta experiències immersives, teatre, circ i titelles a la comunitat educativa i les famílies de tots els racons de la ciutat de València. Durant febrer, el teatre de la Diputació de València porta la seua proposta a Ribes Espai Cultural, el Centre Cultural La Beneficència i el Teatre Principal. L’Escalante proposa espectacles molt especials i de tots els llenguatges de les companyies Inspira Teatre, La Penúltima Teatre i Dacsa Produccions, Ortiga i Col·lectiu Mur.

‘Sotabosc’ i ‘La dona més lletja del món’, en Ribes Espai Cultural

Ribes Espai Cultural acollirà el primer cap de setmana ‘Sotabosc, la vida sota els arbres’, un espectacle musical, visual i amb moviment dirigit a xiquets i xiquetes a partir d’un any. Esta proposta immersiva estimularà la creativitat dels espectadors, tant si són bebés com si són adults, de la mà de la companyia Inspira Teatre. Després de les funcions escolars, ‘Sotabosc, la vida sota els arbres‘ tindrà passes per a públic general el dissabte 3 de febrer a les 17.00 hores i el diumenge 4 a les 11.30 hores.

Del 7 al 9 de febrer, La Penúltima Teatre i Dacsa Produccions prenen el relleu amb funcions exclusives per a la comunitat educativa de ‘La dona més lletja del món’. L’Escalante estrena la versió en valencià d’esta obra dirigida per Manuel Valls i Isabel Martí per a majors de 12 anys que acosta la història de Julia Pastrana, una dona que va patir greus discriminacions per la hipertricosi que patia.

‘An-Ki’, en La Beneficència

Ortiga i la seua obra de teatre immersiu i d’objectes ‘An-Ki’ tornen esta temporada a l’Escalante després de l’èxit de l’any passat. En esta ocasió, la companyia presentarà al públic escolar i familiar la cerca d’arrels de Adja i la seua família en el Centre Cultural La Beneficència, que es convertirà en un espai a explorar el 15 i 16 de febrer a les 19.00 hores i el 17 i 18 a les 12.00 i 18.00 hores.

El Principal exhibeix ‘De tu a tu’

El Col·lectiu Mur aterra en el Teatre Principal de la mà de l’Escalante amb ‘De tu a tu’. Es tracta d’una proposta de circ dirigida a joves de 10 a 12 anys que utilitza l’arquitectura efímera per a reflexionar sobre les limitacions físiques i mentals i la capacitat humana per a superar-les. Intèrprets amb i sense discapacitat se’n pujaran a l’escenari el 17 de febrer a les 18.00 hores, una vegada finalitzats els passes escolars.

Després d’estes, el Teatre Martín i Soler del Palau de les Arts posarà en escena ‘Los Pfeiffer’ de La Troupe Malabó del 29 de febrer al 2 de març amb funcions escolars i familiars.

Les entrades de tots els espectacles de la Temporada 23-24 d’Escalante poden adquirir-se en la web www.escalantecentreteatral.dival.es i en taquilla abans de cada representació.