L’Escola d’Adults d’Alzira ofereix una àmplia oferta educativa

Més de 1000 alumnes es matriculen anualment a l’Escola d’Adults Enric Valor d’Alzira, en tota l’oferta educativa, reglada i de tallers.

Lluny han quedat quan les escoles d’adults eren només per a traure’s el graduat.

Ara gaudeixen del reconeixement que els pertoca per la gran tasca i oportunitats de formació i socialització que està a l’abast de totes les persones majors de 18 anys.

Sense límit d’edat i que opten per finalitzar l’ESO, preparar-se per a Cicles, per a l’accés a la Universitat, castellà per a extrangers, valencià o altres

La directora de l’Escola d’Adults d’alzira, Cristina Pelaez, així ho explicava. No ha dubtat en posar en valor el gran ventall de possibilitats que tenen totes aquelles persones que decideixen tornar als estudis. Ampliar els seus coneixements o simplement vol relacionar-se amb altres persones que tenen les mateixes inquietuds.

L’Escola d’Adults Enric Valor compta amb el suport de la Conselleria i l’Ajuntament d’Alzira. A més de molts col·laboradors que participen en els diferents tallers que hi s’imparteixen, de la mà de l’Associació d’Alumnes del centre.