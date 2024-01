El col·legi Ausiàs March ha obert durant aquest període vacacional per a oferir als més xicotets tres menjars al dia i un complet programa d’activitats formatives i d’oci

Les vacances de Nadal suposen 15 dies de descans per als més xicotets de la casa. Dues setmanes en les quals obliden la seua rutina diària en el col·legi per a gaudir de les festes nadalenques.

No obstant això, per a molts xiquets i xiquetes de Mislata, el tancament dels col·legis pot suposar un altre tipus d’alteracions en les seues rutines. Com per exemple en la seua alimentació, en interrompre’s també el servei de menjador.

És per això que l’Ajuntament de Mislata, com fa des de fa ja 10 anys quan arriben les vacances d’estiu, Pasqua i Nadal. Ha obert el col·legi Ausiàs March durant aquestes dates nadalenques. Per a oferir activitats extraescolars i servei de menjador gratuït . A 118 xiquets, xiquetes i adolescents que són beneficiaris al 100% de la beca menjador durant el curs escolar.

El servei s’ha prestat durant tots els dies no festius de les vacances, de 8 a 17 hores. Incloïa tres menjars al dia – desdejune, menjar i berenar. Per a garantir-los als i les participants una nutrició adequada, amb una dieta saludable i equilibrada. A més, han pogut gaudir d’una àmplia i variada programació d’activitats formatives i d’oci per a fomentar el seu desenvolupament.

En paraules de l’alcalde, Carlos F. Bielsa, “fa una dècada vam ser pioners en aquest programa. Ara moltes altres ciutats l’han prioritzat en els seus projectes socials. La clau continuarà sent no deixar a ningú al marge de les oportunitats i dels recursos més bàsics, especialment quan es tracta de la infància”.

A més, hui, en el dia previ al de l’arribada dels Reis Mags, han rebut la visita dels Patges Reals. Que els han portat els primers regals – joguets educatius, participatius i no sexistes -. A aquesta especial s’han sumat la tinenta d’alcalde, Pepi Luján, el regidor de Benestar Social, Alejandro Gómez, i la regidora de Cooperació i Integració, Mª José Romero.