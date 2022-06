Un total de 4.377 joves de Primària, Secundària, Batxillerat i diversos cicles formatius han passat per les instal·lacions de l’escola

A més d’aprendre sobre seguretat viària, els estudiants visiten les instal·lacions clau del Circuit

’Escola de Seguretat Viària del Circuit Ricardo Tormo tanca el curs 2021-22 amb un balanç d’un total de 4.377 joves estudiants que han passat per les instal·lacions de Cheste.

Els alumnes completen una jornada en el Circuit en què, en sessions teòriques i pràctiques, reben formació en matèria de seguretat viària. A més, els estudiants visiten les instal·lacions clau del traçat de Cheste, des de la sala de direcció de carrera des d’on es dirigeixen les operacions en la pista, fins al podi, passant per la sala de premsa o els boxs.

En total, 3.552 alumnes d’Educació Primària, 786 de Secundària i 39 de la resta d’etapes han tingut l’oportunitat de conéixer de primera mà el Circuit Ricardo Tormo i avançar en el seu coneixement de les normes de seguretat viària de camí a l’objectiu de “zero víctimes en accidents de trànsit”, que és el lema de l’escola.

“Tornar a veure els més joves visitar diàriament el Circuit és una gran satisfacció després de quasi dos anys en què no hem pogut a penes rebre la seua visita”, ha assenyalat del director de màrqueting del Circuit, Nicolás Collado, que s’ha mostrat “segur que el pròxim curs tornarem a les xifres prèvies a la pandèmia gràcies a la col·laboració d’AVAE Escuela de Conductores, de la Direcció General de Trànsit, de Santander Consumer Finance i dels centres educatius que continuen confiant en el Circuit per a dur a terme la formació en matèria de seguretat viària, que és molt important en l’educació dels més joves”.

Les reserves per a dur a terme activitats en l’Escola de Seguretat Viària del Circuit per al pròxim curs estan obertes per mitjà del telèfon 962525220 o la pàgina web del Circuit: Circuit Ricardo Tormo.