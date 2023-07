Com tots els anys, en època d’estiu, els pares i mares treballadors han de dependre de familiars per tindre compte dels seus fills. Per això, molts ajuntaments ofereixen la possibilitat de poder inscriure’ls a les escoles d’estiu. D’aquesta manera els xiquets i xiquetes poden interaccionar amb altres d’altres escoles i ampliar el seu cercle d’amistats.

En concret, l’escola d’estiu de Carlet està funcionant des del passat 3 de juliol i continuarà activa fins el proper 31 de juliol. Aquesta última jornada servirà per a fer el festival de cloenda de l’escola, en el qual cada grup es prepara un ball, el decorat i el vestuari amb la temàtica de l’escola: estiu fantàstic.

A aquesta escola d’estiu hi ha un total de quasi 400 alumnes apuntats, des de l’infantil fins quart de la ESO. D’aquesta forma els xiquets estan organitzats, primer, per cicles, infantil, primària i d’aventura, pensada per als més majors, i després per cursos.