El curs escolar va donar inici el passat 11 de setembre. Però a hores d’ara són molts els centres educatius de la comarca que continues a l’espera de l’adjusicació d’alguns docents.

És el cas de l’Escoleta Infantil “Les Salines” de Manuel, en la qual la Conselleria d’Educació encara no ha assignat el personal educador que hi falta per tal que els xiquets i xiquetes puguen iniciar les seues classes i jugar en unes instal·lacions que sí estan preparades i adaptades.

Centres que eren de titularitat municipal i han passat a l’Administració autonòmica pel que es consideren de nova creació.

L’alcalde de Manuel, César Ramón Carbonell, ha declarat que la inspectora de la Conselleria d’Educació va visitar el centre. La qual va mostrar la seua preocupació i interés per tal que es trobe solució el més aviat possible. Per la qual cosa, Carbonell confia que molt prompte les instal·lacions estiguen plenes de xiquets i xiquetes.