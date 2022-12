L’univers de l’escriptor suecà Joan Fuster no deixa d’expandir-se amb novetats. I és que els descendents de Joaquim Maluquer, amic íntim de l’assagista, i natural de Barcelona, han donat al Museu Fuster una sèrie de documents consistents en cartes i fotografies enviades per Joan Fuster a Joaquim Maluquer d’entre la seua habitual correspondència i que la família conservava. El tècnic del centre de documentació de l’espai fuster, Enric alforja, explica la relació entre Fuster i Maluquer i quina és exactament la donació feta.

A l’acte de la signatura de la donació han estat presents els representants de l’Espai Fuster, el regidor de Cultura Vladimir Micó i l’assessor de la casa Fuster, Francesc Pérez. Tots ells han rebut en la que fora la vivenda de l’escriptor ubicada a Sueca, a Elisabeth Maluquer, filla de Joaquim i a Eugenia Serra, directora de la biblioteca de Catalunya, qui explica la vinculació entre Fuster i l’entitat catalana.

Per la seua banda, la filla de Joaquim Maluquer, indica en què consisteix la donació que la seua família ha fet efectiva.

Una de les donacions més importants que s’han fet a l’Espai Fuster, segons l’assessor Francesc Pérez.

Aprofitant la visita a l’Espai Fuster per fer efectiva la donació, les convidades han visitat les estàncies de la que fora la residència de l’escriptor suecà on han pogut veure arxius, fotografies i, fins i tot, els arxivadors que Fuster tenia a sa casa el dia que sofrí un atemptat fa tot just 40 anys.