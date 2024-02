L’Espai Jove de Catarroja acull alumnat del programa d’Erasmus+

L’alcaldessa, Lorena Silvent, dona la benvinguda a l’alumnat d’un col·legi de Noruega, que tindran l’oportunitat de realitzar pràctiques en diverses empreses locals

L’Espai Jove de Catarroja ha acollit quatre alumnes del centre Videregaende Skole de la ciutat de Skien, Noruega

L’Espai Jove de Catarroja ha acollit quatre alumnes del centre Videregaende Skole de la ciutat de Skien, Noruega. Que realitzaran pràctiques dins del programa Erasmus+, una iniciativa de la Unió Europea que promou l’intercanvi educatiu i cultural entre estudiants de diferents països europeus.

L’alcaldessa de Catarroja, Lorena Silvent, i el regidor de Joventut, Miquel Verdeguer. Han estat presents per a donar la benvinguda a part de l’alumnat. Que tindrà l’oportunitat de desenvolupar-se acadèmica i laboralment cara el seu futur amb pràctiques en diferents entitats del municipi.

Ampli programa d’activitats lúdiques, creatives

El centre local d’acollida, el Col·legi Sant Antoni de Pàdua I, ha comptat amb l’Espai Jove de l’Ajuntament de Catarroja. Per a rebre l’alumnat del programa Erasmus+. L’Espai Jove és un espai dedicat a la joventut Amb un ampli programa d’activitats lúdiques, creatives. Així com servir d’acollida a diverses iniciatives municipals per als i les més joves.

“Estem molt satisfets de col·laborar i recolzar projectes educatius tan importants com aquest, de la mà dels centres educatius de Catarroja. En aquest cas en concret del col·legi Sant Antoni de Pàdua I”, explica l’alcaldessa Lorena Silvent. Que a més remarca “obrim les portes de l’Espai Jove a Europa i a joves que podran enriquir la seua experiència d’aprenentatge. En una dotació que volem convertir en un centre pioner i referent per a la joventut”.

En total són 8 alumnes que van arribar el passat dissabte 24 de febrer i realitzaran l’estada fins al divendres 8 de març. En concret, quatre d’aquests alumnes faran pràctiques en l’Espai Jove i els altres les faran a empreses locals els dies 27, 28, 29 de febrer i 1, 4, 5, 6, 7 i 8 de març.