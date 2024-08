Exposició sobre la neteja del Port i la protecció de l’Albufera

Reflexió sobre la situació del llac

L’Espai Jove de Catarroja acull actualment l’exposició fotogràfica “Acció Mediambiental”, que mostra les imatges de l’activitat “Senderisme i acció mediambiental al Port de Catarroja” realitzada el passat mes de juny. Aquesta activitat, organitzada en col·laboració amb Ayuda en Acción, posa en relleu la importància de la protecció del port com a part essencial per a la conservació de l’ecosistema de l’Albufera, un tresor natural clau per a la biodiversitat i la cultura local.

Les imatges de l’exposició reflecteixen els esforços realitzats per netejar l’entorn natural, destacant la situació crítica del llac. Encara que els residus retirats han contribuït a netejar una part de l’Albufera, s’ha evidenciat que el problema és més gran del que es pensa, amb una quantitat significativa de plàstics i altres deixalles atrapades en la vegetació i el fang, que són difícils d’eliminar

L’exposició, que es podrà visitar a partir del dilluns 19 d’agost, subratlla la necessitat de prendre mesures per evitar que els residus arribin al llac i recorda la importància de millorar la gestió dels residus durant els episodis de pluges, que poden portar les deixalles a l’última barrera abans de la sortida al mar.