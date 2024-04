Aquest curs es realitza a través de la Mancomunitat del Carraixet i està acreditat per l’IVAJ

L’Espai Jove de Foios impartirà un curs de Monitor/a d’Activitats de Temps Lliure Infantils i Juvenils del 27 d’abril al 30 de novembre

Una formació que realitza Abast Animació a través de la Mancomunitat del Carraixet i que està acreditada per l’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ).

El curs oficial es realitzarà a l’Aula Polivalent de l’Espai Jove durant els dissabtes entre el 27 d’abril i el 30 de novembre. En horari de 09.00 a 14.00 hores. Consta de 310 hores de formació que inclouen mòduls teòrics i pràctics (l’alumnat té fins a tres anys per a realitzar la part pràctica).

Les inscripcions estan obertes del 8 al 19 d’abril a través de joventut@mancocarraixet.es i el telèfon 618017116. Poden apuntar-se joves majors de 16 anys empadronats en els municipis que formen part de la Mancomunitat del Carraixet per un preu de 90 euros, mentre que els qui no estiguen empadronats podran fer-ho per 145 euros.

Paco Serrano, regidor de Joventut de Foios, ha animat als i les joves de Foios i de la resta de la comarca “a ampliar la seua formació amb aquest curs que els capacita com a monitors i monitores per a tota mena d’activitats d’animació, fonamentals per a impulsar l’oci saludable en diferents espais”.