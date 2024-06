L’Espai Jove inicia l’estiu amb activitats per a la joventut d’Algemesí

L’estiu s’apropa i l’Espai Jove, juntament amb la Regidoria d’Infància i Joventut, ha programat activitats per als joves i els més menuts de la ciutat.

A partir de hui, infants i joves d’Algemesí podran disfrutar d’activitats lliures i gratuïtes. Com una animació lectora, festa jove de Dj’s i les ocurrències del Mago Larsen.

La primera actuació està dedicada als més menuts i serà l’animació lectora “Aventura pirata“. Esta activitat plena de fantasia se celebrarà a la plaça del Mercat hui divendres, 14 de juny. Des de les 18.00 fins a les 20.00 h de la vesprada.

Una festa amb Dj’s per als jóvens d’entre 11 i 15 anys serà l’atractiu per a dissabte, 15 de juny. De 19.00 a 22.00 h en el Casino Lliberal. Per a esta festa, estarà prohibit entrar amb xancletes.

Finalment, el Mago Larsen torna a Algemesí el dilluns, 17 de juny, a les 11.30 h per a les xiquetes i xiquets del centre La Salut. Adisalge l’acollirà dimarts, 18 de juny, a les 18.30 h, i dimecres, 19 de juny, el CEE Alberto Tortajada, a les 12.00 h.

Maribel Castell, regidora d’Infància i Joventut, ha dit: «Volem dinamitzar el temps d’oci dels joves de la ciutat amb propostes atractives, incloent-hi diverses disciplines artístiques i per a totes les edats. Des de l’Ajuntament d’Algemesí agraïm la col·laboració del Mago Larsen a acostar somriures a l’alumnat amb diversitat funcional».