L’Estació de FGV de l’Alcúdia tindrà ascensors

El Cap del Àrea de Projectes i Innovació de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, José Pla Tormo. Ha visitat l’Alcúdia per informar de les millores en accessibilitat i seguretat previstes. A més de comprovar in situ l’estat de l’estació i els passos a nivell que creuen les vies.

L’alcalde de l’Alcúdia, Andreu Salom, va rebre Tormo a l’ajuntament. Per tindre una reunió prèvia a la visita, en que van participar també el cap de l’Oficina Tècnica, Xavier Gil i dues representants veïnals. Pla va informar de les solucions previstes per als nous accessos a l’estació de Metrovalència. També per comunicar les parts del poble situades als dos costats de la línia del ferrocarril.

El Cap de l’Àrea de Projectes va informar que el Projecte de Construcció de Nous Accessos d’Estacions de FGV (LOTE II) que engloba les estacions de les localitats d’Alberic, Castelló i l’Alcúdia està quasi ultimat. Iniciant-se la seua contractació en breu i amb una previsió d’inici de les obres per a final d’aquest any.

El Cap de projectes de la FGV també va fer també una visita in situ. A la qual es va sumar el regidor d’obres, Aureli Amat. E l qual va prendre bona nota de les inquietuds ciutadanes, de veu de dues representants veïnals.

Dos ascensors i dos passos de vianants faran accessible el creuament de les vies del tren

L’actuació a l’Alcúdia tindrà una doble funcionalitat. Per un costat tracta de reformar els nous accessos a l’estació. La qual -en compliment de la legislació actual de seguretat de ferrocarrils- sols podran accedir les persones usuàries del tren. Amb esta finalitat es tancarà el perímetre de les andanes i es construirà un accés a l’estació pel carrer Mestre Serrano.

Millorar la seguretat i accessibilitat

D’altra banda, per a millorar la seguretat i accessibilitat de la comunicació entre les dues parts del poble. Es reformarà l’escala existent en el pas soterrani i s’habilitaran ascensors a una i altra part del poble que milloraran substancialment les condicions d’accessibilitat existents a dia d’avui. En les infografies que adjuntem es pot observar la ubicació dels ascensors, just al costat dels dos accessos al túnel que ja existeix. Esta actuació facilitarà el creuament de les vies a les persones amb mobilitat reduïda, així com a aquelles que duguen carros de bebè o de compra. Esta accessibilitat és una reivindicació antiga del poble de l’Alcúdia.

L’actuació preveu també la modificació en els passos a nivell existents, concretament en el que es localitza al final del carrer Santa Bàrbara, en la zona de la Cooperativa, que condueix també a la zona esportiva i denominant P.N. ALD-5. En aquest pas, que ara es configura com a compartit entre els vehicles i les persones, s’habilitataran dos passos per a vianants amb unes correctes condicions de seguretat viària i accessibilitat, de forma que es podrà passar per un d’ells des del carrer Mestre Serrano cap a la zona esportiva i per l’altre cap a la Cooperativa o al CEIP Heretats.