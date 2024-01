L’Estratègia Valenciana de Prevenció i Tractament del Joc Patològic permetrà impulsar un pla integral de mesures per a protegir els col·lectius més vulnerables

El Consell ha aprovat l’Estratègia Valenciana Integral de Prevenció i Tractament del Joc Patològic 2023-2027. Orientada a protegir les persones més vulnerables dels possibles efectes nocius del joc.

L’estratègia busca previndre el trastorn del joc, tractant d’atendre especialment xiquets, adolescents i col·lectius vulnerables. Entre els seus principis, s’enfoca en la responsabilitat del joc, la intervenció i el control governamental.

Esta estratègia s’organitza en quatre línies: millorar la prevenció del trastorn del joc, potenciar la intervenció per a atendre les persones afectades, impulsar la gestió del coneixement i regular l’activitat del joc amb criteris científics.

A més, s’ha aprovat l’acord per a designar representants del Consell en la comissió mixta Consell-Les Corts per a la reforma del sistema de finançament i valoració del deute històric. Este òrgan estarà compost per titulars de la Conselleria d’Hisenda, Economia i Administració Pública, entre altres.

La consellera d’Hisenda ha sol·licitat a la ministra d’Hisenda que prenga mesures urgents per a abordar la reforma del model de finançament. Esta compareixença en roda de premsa també va incloure informació sobre mesures assistencials davant el repunt d’infeccions respiratòries i l’administració de vacunes de grip i COVID-19 en els centres d’Atenció Primària sense cita prèvia a partir del pròxim dilluns.