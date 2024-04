L’ETNO Museu Valencià d’Etnologia estrena segell de Correus

L’ETNO Museu Valencià d’Etnologia, integrat dins de la Diputació de València, ha aconseguit un reconeixement important al veure que Correus ha emès un segell en la seva honor.

Aquesta nova emissió postal s’emmarca dins de la sèrie ‘Museus’ de Correus, que busca destacar i fomentar la importància del patrimoni cultural i la seva difusió.

El segell dedicat a L’ETNO, presentat a la seu del mateix museu, és un testimoni de la contribució destacada que aquest espai ha fet a la preservació i difusió de la cultura i les tradicions valencianes.

Aquest reconeixement també posa de manifest el valor del museu com a espai cultural rellevant dins de la comunitat valenciana i en l’àmbit europeu, especialment després de ser reconegut com el millor museu europeu de l’any anterior.

Paco Teruel, diputat de Cultura, ha expressat el seu agraiment cap a Correus per aquest gest, destacant que L’ETNO se suma ara a altres il·lustres valencians i institucions que també han tingut la seva representació en segells postals. Això no només reconeix el treball del museu i dels seus col·laboradors, sinó que també incrementa la visibilitat i el prestigi de L’ETNO com a espai cultural viu i actiu.

Aquest segell, que ja està disponible per al públic, pot ser adquirit a través de les oficines de Correus o mitjançant el Correus Market. Així, els col·leccionistes i el públic en general tenen l’oportunitat de tenir una petita peça del patrimoni cultural valencià a les seves mans i contribuir a la difusió i preservació d’aquest llegat per a futures generacions.