L’ETNO, Museu Valencià d’Etnologia, porta ‘Rituals de festa i foc’. Amb fotografies de David Cantillo, a la Casa de la Solera de l’Alcúdia, espai dedicat a l’etnologia i a la cultura tradicional. La mostra, oberta este divendres amb la presència del diputat de Cultura, Paco Teruel, i l’alcalde, Andreu Salom. Forma part del programa d’exposicions itinerants que el museu de la Diputació de València oferix als municipis. Una iniciativa amb més de 25 anys de trajectòria que l’any passat va realitzar més de 27 itineràncies amb un volum total de 28.000 visitants.

El diputat Paco Teruel ha subratllat que enguany “es preveu realitzar 29 itineràncies. Que partixen d’un catàleg de nou mostres amb possibilitat d’exposar-se en les localitats. L’objectiu de la Diputació és acostar la programació cultural als municipis de la província, amb la finalitat de garantir l’equilibri territorial”.

‘Rituals de festa i foc’

La Casa de la Solera de l’Alcúdia albergarà fins al 17 de febrer més d’un centenar de fotografies de diverses grandàries de diferents festes valencianes. Des de les Falles, Fogueres i la Magdalena, i festes de menor impacte social. Però de gran interés per la forma en la qual participa el foc en la festa. Com la Santantonà de Forcall, la Matxà de Vilanova d’Alcolea, o la ‘cordà i el corrrefoc’.

L’exposició realitza un recorregut per les diferents manifestacions festives de la Comunitat Valenciana. Vist des de l’objectiu del fotògraf David Cantillo, té el foc en el desenvolupament d’estes. Es tracta d’aproximacions als festejos. En les quals es combina la bellesa que oferixen les flames a l’entorn festiu i el component més cultural, que mostra com els valencians “juguem” amb el foc, un dels quatre elements de la cultura occidental. I és que el foc purifica, simbolitza el canvi, calibra la valentia de l’home i ens acompanya sempre que estem de festa.

David Cantillo és un jove fotògraf valencià. Que ha desenvolupat la seua carrera en l’àmbit de la fotografia comercial i en nombrosos projectes de diferent caràcter temàtic. La seua inquietud fotogràfica li ha portat a camps com l’esport, la natura, la poesia, el turisme i la festa (el foc i les Falles) i les arts escèniques i musicals.

Itinerants

Tot i que el calendari d’activitats de 2024 està pràcticament tancat, els ajuntaments poden sol·licitar estes itineràncies a L’ETNO per correu electrònic (letno@dival.es). Així mateix, en algunes exposicions, com per exemple ‘Prietas las filas’, L’ETNO oferix també la possibilitat de realitzar conferències o xarrades.