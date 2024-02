L’alcaldessa ha participat en la inauguració d’esta mostra que s’obri al públic demà dissabte, dia 3 de febrer

María José Catalá evoca al mestre faller impulsor d’esta exposició, “que ja veia les necessitats de cuidar un gran ofici, el d’artista faller”

L’Exposició del Ninot, que reunix en el Museu dels Ciències, unes 768 figures dels monuments fallers que es plantaran als carrers de la ciutat durant les pròximes festes falleres, obrirà les portes demà “com una finestra que s’obri al món per a mostrar el que és València”, tal com ha assegurat l’alcaldessa, María José Catalá, durant l’acte inaugural que s’ha celebrat esta vesprada.

“Es tracta – ha expressat- de la mostra d’art efímer més gran del món, que s’ha convertit en una cita ineludible en la qual els artistes fallers, ambaixadors de la festa fallera, ens captiven amb l’aperitiu de tot el que està per vindre i mostren al món la nostra festa que és turisme i riquesa”.

L’alcaldessa de València, María José Catalá, acompanyada del president de Junta Central Fallera i regidor de Falles, Santiago Ballester, i juntament amb el president de la Generalitat, Carlos Mazón, i les falleres majors, Mª Estela Arlandis i Marina García, han inaugurat esta vesprada esta exposició, que té el seu origen en un concurs d’idees convocat per l’Ajuntament en 1934.

En la seua intervenció, María José Catalá ha evocat “este certamen d’idees per a crear nous actes fallers, que canvie la història de les Falles”, i ha recordat al “gran mestre” Regino Mas, que va proposar que les diferents comissions portaren en cavalcada els seus millors ninots, salvant de les flames al guanyador el 19 de març, ‘L’Indult del *Foc’. “Ell ja veia les meravelles d’esta gran festa, però també les necessitats de cuidar un gran ofici, el d’artista faller”, ha assegurat Catalá.

En este punt, l’alcaldessa ha reiterat “el suport de l’Ajuntament a l’ofici d’artista faller”. “Estos professionals ens fan emocionar i, al mateix temps, promouen la reflexió i la crítica, fan un treball molt nostre que cal salvaguardar pensant en el futur de la nostra festa”, ha afegit.

María José Catalá, que ha agraït l’“hospitalitat” del Museu de Ciències, la “dedicació” de Junta Central Fallera, i el suport de la Generalitat, també ha tingut paraules d’agraïment per a les comissions falleres de la ciutat, que enguany han realitzat la major inversió en falles des de fa 14 anys. “Un augment que ve acompanyat també d’una aposta per falles més sostenibles, una molt bona notícia en este any en què València és Capital Verd Europea”, ha celebrat.

“Hui donem el tret d’eixida a esta Exposició del Ninot, però en certa manera, inaugurem també eixes nits de ronda, perquè abans d’anar pels nostres carrers i places, primer fem ronda per este Museu de les Ciències, gaudint de les propostes de les 384 comissions falleres i imaginant, a través dels seus ninots, què ens trobarem el dia de la Plantà”, ha conclòs l’alcaldessa, abans d’iniciar el recorregut de la mostra en el qual també han participat la directora General de la Ciutat de les Arts i les Ciències, Ana Ortells, i el mestre major del Gremi d’Artistes Fallers, Paco Pellicer.

L’exposició dels ninots de les falles infantils romandrà oberta fins al pròxim 14 de març, i un dia després es clausurarà l’exposició amb les peces triades per cada comissió fallera per al seu monument gran. Estarà oberta al públic de dilluns a dijous des de les 10.00 fins a les 20.00 hores. I els divendres dissabtes i diumenge es podrà visitar des de les 10.00 fins a les 21.00 hores. Amb caràcter especial, els dies 14 i 15 de març es tancarà a les 15.00 hores.

Els seus visitants, que poden accedir al recinte amb les línies 15, 24, 25 i 95 de l’ETM, podran admirar els millors ninots de 384 falles, peces que han sigut triades i presentades per les seues respectives comissions falleres perquè siguen indultades del foc de la cremà, juntament amb els ninots de les falles municipals, obra dels artistes Ceballos i Sanabria i Marina Puche, en el cas de la falla infantil, que porta per lema “Llegir en verd”, i Pere Baenas, artista de la falla municipal “Dos coloms. Una branca”.

L’any passat 12.263 vots van indultar el ninot de la falla gran de L’ Antiga de Campanar, “La pirotècnia”, de l’Artista faller Carlos Carí, i 8.140 vots van deslliurar del foc el ninot infantil de la falla Almirall Cadarso – Comte Altea, «Berenar Pasquer en l’Albufera» de l’artista faller Enric Ginestar.