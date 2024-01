L’academia Valenciana de la llengua organitza cada any un conjunt d’activitats sobre un escriptor valencià per realçar la seua obra i la emprenta que va deixar a la cultura valenciana.

Però amb motiu de l’any dels Escriptors Valencians de l’Exili el passat 2023, han decidit fer una cosa diferent.

L’exposició, coordinada per Josep Palomero i dissenyada per l’estudi Espirelius, està formada per dotze panells que expliquen la tragèdia que va afectar els milers i milers de ciutadans que van haver d’abandonar el país en busca d’asil per por de la repressió subsegüent al desenllaç de la Guerra Civil.

Una exposició itinerant que no té ni gènere ni edat.

Aquesta exposició estarà a Polinyà fins el divendres 26, però també es mostrarà a altres localitats de la comunitat. Una gran oportunitat per a coneixer de primera mà una part de la cultura valenciana.