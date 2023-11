Entre 2022 i 2023 l’exposició ja ha sigut exposada en els municipis de Puçol, Emperador, Museros, Albuixec, Massalfassar i El Puig

L’exposició de mobilitat sostenible, inclusiva i segura de la Mancomunitat Horta Nord. Cedida per la CEACV (Centre d’Educació Ambiental de la Comunitat Valenciana), visita el Centre Cultural de Massamagrell. Amb l’objectiu que la mobilitat tinga un menor impacte sobre el medi ambient, siga accessible per a tots i totes i de seguretat. Tant als adults com als més xicotets i xicotetes de la casa.

Aquesta activitat, que ja ha tingut parada a Puçol, Emperador, Museros, Albuixec, Massalfassar i El Puig. Està inclosa dins del programa d’educació ambiental de la institució. Que, al seu torn, va alineat amb els objectius de desenvolupament sostenible i de l’Agenda 2030.

Fran López, president de la Mancomunitat Horta Nord, ha destacat que “des de la Mancomunitat Horta Nord treballem per a posicionar als nostres municipis com a referents en sostenibilitat i mobilitat. Aquest tipus d’activitats ens ajuden a traslladar a la ciutadania la importància que cuidar del medi ambient és treball de tots i totes”

Aquestes exposicions han estat acompanyades per tallers per a col·legis i instituts. Així com de visites guiades, i estan disponibles per a tots els Ajuntaments, centres culturals, col·legis i instituts dels municipis mancomunats.