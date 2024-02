L’exposició itinerant, ‘Valencianes per la Igualtat’, arriba a Albal

És un projecte impulsat per Caixa Popular i per la regidoria d’Igualtat

El propòsit dels missatges que traslladen les figures és donar suport a la igualtat entre dones i homes

En el matí d’aquest dijous ha arribat a Albal l’exposició urbana i itinerant, ‘Valencianes per la igualtat’. Una mostra que arriba a aquesta localitat de l’Horta Sud, després d’haver visitat ja, altres municipis com, Carlet, Massanassa o Gandia. Per a traslladar a la ciutadania potents missatges en pro de la igualtat i que podrà visitar-se fins al dia 28 de febrer.

‘Valencianes per la igualtat’ és un projecte impulsat per Caixa Popular i per la regidoria d’Igualtat i que està composta per sis escultures de dones, vestides de valencianes. Creades per les artistes falleres, María José i Pilar Luna. En els davantals de les quals, a través d’uns missatges reivindicatius, es busca el propòsit de donar suport a la igualtat entre dones i homes.



La inauguració va tindre lloc el dijous 8 de febrer, i a l’acte van assistir, l’alcalde d’Albal, José Miguel Ferris, la vicealcaldessa, María José Hernández. La directora de l’oficina de Caixa Popular de Catarroja, Isabel Campos, membres del govern local, funcionaris de l’Ajuntament i veïns del municipi que han volgut ser presents i contemplar les obres exposades.

Les sis valencianes, de grans dimensions, fruit de l’art plàstic i plenes de color, estan situades en la plaça del Jardí, on l’alcalde, José Miguel Ferris. En el seu discurs d’inauguració de l’exposició, ha convidat a tots els veïns del municipi i de localitats veïnes a «visitar aquesta exposició i a traslladar aquests missatges a través de les xarxes socials. Perquè arribe al major nombre de persones possible, i que, entre tots, aconseguim que realment cale el missatge i aconseguim, d’una vegada per sempre. Una igualtat real i no hàgem de tornar a concentrar-nos a les portes de l’Ajuntament, per a celebrar un minut de silenci per una víctima de la violència masclista».

Isabel Campos ha destacat que, «des de Caixa Popular, sempre hem tingut com un dels nostres principals valors vetlar per la igualtat de les persones a través de diferents projectes com Caixa Popular-Dona, que va nàixer per a impulsar una igualtat real».

L’exposició arriba just un mes abans de la celebració del Dia Internacional de la Violència contra la Dona, i com a preàmbul a les activitats, que des de la regidoria d’igualtat de, Carmina Carrasco, es posaran en marxa a Albal. Com la celebració, per segona vegada, dels premis «Albalenques (in)visibles». Enguany, aquests premis reconeixeran a tres noves dones amb la intenció de donar visibilitat i destacar els seus assoliments. L ‘any passat van ser premiades, l’atleta veterana Rosa Esquerdo, l’artista Ana Muñoz que està triomfant amb el seu personatge. «La Tia Visantica» i la periodista Clara Laguarda-, i que s’entregaran a la Casa de la Cultura el pròxim 9 de març.

Les escultures, de gran grandària, adopten la forma de dones vestides i pentinades amb la indumentària tradicional valenciana i en els seus davantals es poden llegir missatges com. ‘Un crit per la igualtat’, ‘Els dones de hui ens construïm’, ‘Empoderem-ens cada dia’, ‘La igualtat una conquesta’, ‘Ajuntes som imparables’ o ‘Avancem amb igualtat’.