Mª Josep Amigó, candidata de Compromís a les eleccions a les Corts Valencianes. Ha visitat avui la ciutat d’Alzira per donar a conèixer les seves propostes referents a l’habitatge.

Amigó considera que és essencial oferir als ciutadans facilitats per aconseguir un habitatge, cosa que repercutirà en tots els sectors econòmics. Per això ha plantejat solucions com ara Habilitar una oficina d’assessorament jurídic gratuït en matèria d’habitatge per evitar abusos en cas de lloguers a compres d´immobles, ampliar el parc públic d´habitatges. Per fer que el preu d´aquestes baixi, o posar en marxa un Pla Edificant d´Habitatges Públics.

Aquestes propostes seran els tres principals eixos que Compromís porta al seu programa electoral a nivell autonòmic

Amigó ha estat acompanyat pel candidat a l’alcaldia d’Alzira per Compromís, Alfons Domínguez, que aposta per crear una oficina d’habitatge municipal i convertir en habitatge públic els 123 immobles i 200 solars que té la SAREB a Alzira.