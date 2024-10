L’Horta   Sud    tindrà   una   nova   ruta   amb l’epicentre al poble més xicotet d’Espanya

La Mancomunitat posa en marxa el seu pla de dinamització turística amb el suport de la Diputació, que inclou 30 excursions a l’octubre

José F. Cabanes: “Enguany enriquim les quatre rutes existents i hem creat una nova per a difondre el nostre patrimoni”

El patrimoni, els paratges, la gastronomia i altres valors podran descobrir-se un any més a l’Horta Sud a través de la campanya de rutes pels municipis. L’acció, que arranca aquest dilluns, 7 d’octubre, i inclou un total de 30 excursions, forma part del Pla de Dinamització i Governança Turística de l’Horta Sud, que impulsa la Mancomunitat, amb el suport institucional i econòmic de la Diputació de València.

El Dia Mundial del Turisme, celebrat el passat 27 de setembre, va ser el tret d’eixida del pla, que integra diverses accions, entre elles les demandades rutes culturals. I en 2024, la principal novetat que porta aquesta oferta és la creació d’una nova ruta, que passa pel poble més xicotet d’Espanya, Llocnou de la Corona.

D’aquesta manera, l’itinerari de la nova ruta s’inicia a Alfafar i la primera parada és l’Alqueria del Pi, un espectacular edifici recuperat i rehabilitat per l’ajuntament. Posteriorment el grup es desplaça al municipi de Benetússer i allí fa tres parades: el Molí-Fàbrica Arrossera de Sant Josep, el Molí de Favara i la Porta de Favara.

Després d’una parada per a esmorzar, el grup arriba a Sedaví i realitza una excursió per l’horta. La visita culmina a Llocnou de la Corona, on es visita el nucli urbà, integrat per tot just set carrers amb casetes baixes, i finalment l’església de la Verge del Rosari.

Una “interessant ruta”

“L’Horta Sud és la comarca més poblada de la Comunitat Valenciana però també comptem amb la peculiaritat de tindre en el nostre territori al poble més xicotet d’Espanya, Llocnou de la Corona. A partir d’ací, el nostre equip de Turisme ha dissenyat una interessant ruta que combina patrimoni i horta, en un espai urbà”, explica el president de la Mancomunitat, José F. Cabanes.

“Donar a conéixer el nostre xicotet municipi, la nostra forma de vida i el nostre patrimoni arquitectònic, com és l’església de la Mare de Déu del Rosari és important per a nosaltres. I a més, combinat amb els atractius de la resta de municipis del nostre entorn, pot ser una proposta molt atractiva”, valora l’alcaldessa de Llocnou de la Corona, Paqui Llopis.

La nova ruta s’oferirà en 10 excursions diferents al llarg del mes d’octubre, les inscripcions del qual es poden realitzar seguint la informació que proporcionen les xarxes socials de la Mancomunitat de l’Horta Sud i de Turisme Horta Sud. Està previst que es realitze els dies 8, 10, 14, 16, 17, 22, 23, 25 i 29 d’octubre i 2 de novembre.

Els recorreguts clàssics

D’altra banda, en aquest 2024 es mantenen les quatre rutes creades en altres edicions i que van tindre gran èxit entre la ciutadania. D’aquesta manera, de l’excursió que passa per Alaquàs i Aldaia, amb visites al Castell i el Museu del Palmito, respectivament, s’ofereixen sis.

De manera paral·lela, quatre excursions divulgaran el patrimoni hidràulic de Manises i Quart de Poblet. També s’han plantejat tres rutes de “Torres de Guaita”, que passen per les quatre torres de la comarca, Espioca de Picassent, Silla, Albal i Torrent. Finalment, “Els Secrets de l’Albufera” recorrerà el parc natural en set ocasions.