L’Hospital Clínic de València ha inclòs ja a 125 pacients en el programa de Rehabilitació Cardíaca després d’un infart agut de miocardi

Els resultats han demostrat que es millora la capacitat d’esforç físic en quasi un 20% i es produeix una millora significativa en la qualitat de vida

Es produeix una pèrdua de pes significativa i s’aconsegueixen nivells òptims del colesterol “dolent” (LDL) en més de tres quartes parts dels i les pacients

El Servei de Cardiologia de l’Hospital Clínic Universitari de València. En col·laboració amb el Servei de Rehabilitació, ha inclòs ja a 125 pacients dins del programa de Rehabilitació Cardíaca dirigit a pacients que han presentat un infart agut de miocardi.

Aquest programa es va iniciar a principis de 2022 i al llarg d’aquests 18 mesos. Dels 125 pacients inclosos, al voltant de 55 han finalitzat el programa ja i s’han beneficiat de la Fase 2 d’aquest.

En aquesta Fase 2, que es desenvolupa aproximadament en els primers 3 mesos després de l’infart. Cada pacient rep un seguiment cardiològic estret. Una valoració per part de personal mèdic rehabilitador i fisioterapeuta. Intervenció en l’estil de vida per part d’infermeria i un programa d’entrenament físic segons dades de la prova d’esforç realitzada.

En aquesta mena de pacients la Rehabilitació Cardíaca està àmpliament recomanada per diferents societats científiques. Entre elles, la Societat Espanyola de Cardiologia i la European Society of Cardiology, atés que s’ha demostrat que millora la qualitat de vida. El control dels factors de risc cardiovascular i el pronòstic.

La Rehabilitació Cardíaca és una necessitat assistencial prioritària

“Pels seus beneficis àmpliament demostrats, la Rehabilitació Cardíaca és una necessitat assistencial prioritària. Que s’hauria d’oferir a aquelles persones que han patit un infart agut de miocardi”. Afirma Vicente Bodí Peris, cardiòleg de l’Hospital Clínic de València i responsable del programa.

Tal com ha explicat la doctora Inés Climent Alberola, mèdic rehabilitadora de la Unitat: “L’entrenament físic no sols és possible. Sinó que és necessari després d’un infart de miocardi i un programa de Rehabilitació Cardíaca. És el marc perfecte per a la correcta prescripció individualitzada d’entrenament físic”.

“Els resultats del programa confirmen que es produeix una pèrdua de pes significativa. S’aconsegueix l’objectiu de colesterol “dolent” (LDL) òptim en més de tres quartes parts dels i les pacients. S’incrementa la seua activitat física setmanal. Es millora la capacitat d’esforç físic en quasi un 20% i es produeix una millora significativa en la qualitat de vida”. Ha explicat Víctor Marcos Garcés, cardiòleg de la Unitat.

“Estem molt satisfets amb els resultats del programa, però més encara ho estan els pacients. Que experimenten una millora després d’haver patit una malaltia tan seriosa com un infart de miocardi”, ha afegit.

Ampliació del programa

En 2023, el programa de Rehabilitació Cardíaca s’ha ampliat amb la incorporació de personal d’infermeria i fisioterapeutes. La qual cosa ha permés iniciar un programa d’entrenament físic supervisat a l’hospital per a pacients seleccionats, així com intensificar les intervencions en l’estil de vida cardiosaludable que duen a terme aquests professionals.

A més, s’han iniciat sessions formatives presencials dirigides a pacients i familiars, que tenen com a finalitat l’apoderament en la malaltia i, especialment, en el manteniment de bons hàbits saludables en persones que han presentat l’infart de miocardi.