Esta tecnologia està indicada per al tractament de tumors cerebrals, malformacions arterio-venoses, trastorns funcionals o alteracions del moviment

Actualment només hi ha tres equips de característiques similars a Espanya, este model en concret és el primer de la Unió Europea

A escala mundial tan sols 350 centres disposen d’esta avançada maquinària

El nou equip de radiocirurgia Gamma Knife Esprit de l’Hospital Clínic Universitari de València ja està en funcionament, per la qual cosa al voltant de 750 pacients a l’any de la xarxa pública sanitària podran ser tractats amb este equipament d’alta tecnologia.

En concret, la unitat de Gamma Knife Esprit està indicada per al tractament de patologia cerebral com són els tumors cerebrals (benignes i malignes, metàstasis cerebrals, meningiomes, neurinomes de l’acústic), malformacions arteriovenoses, trastorns funcionals (neuràlgia del trigemin) o alteracions del moviment (tremolor).

Així mateix, l’equip instal·lat és l’últim model desenvolupat per la companyia Elekta i és el primer que s’instal·la a la Unió Europea. Este model introduïx una millora tecnològica que permet la reducció dels temps de càlcul i tractament.

El director general de Gestió Econòmica i Infraestructures de la Conselleria de Sanitat, Pedro López, s’ha desplaçat a l’Hospital Clínic per a conéixer de primera mà el funcionament d’este equip d’última generació.

Durant la seua visita, ha estat acompanyat per l’ambaixador de Suècia, Teppo Tauriainen, el gerent del departament Clínic-Malva-rosa, Álvaro Bonet i el cap del Servici d’Oncologia Radioteràpica de l’Hospital Clínic de València, Eduardo Ferrer, que han participat també en una jornada científica de presentació dels avantatges que aporta la nova maquinària, i que ha sigut organitzada pel Servici d’Oncologia Radioteràpica de l’Hospital Clínic de València, juntament amb la companyia Elekta.

Segons ha manifestat Pedro López “la incorporació d’este nou equip en el sistema públic sanitari suposa un salt qualitatiu per al tractament de patologies cerebrals, ja que disposa de la tecnologia més avançada per a fer radiocirurgia”.

A més, “situa la sanitat valenciana en un alt nivell d’innovació tecnològica en comparació amb altres regions, ja que a més de ser el primer equip que s’instal·la a la Comunitat Valenciana, constituïx la tercera màquina d’estes característiques que s’instal·la a Espanya i a escala mundial tan sols 350 centres disposen d’esta avançada tecnologia”, ha destacat.

El Gamma Knife ha comptat amb una inversió de tres milions d’euros aportats per la Fundació Amancio Ortega a través del conveni subscrit amb la Generalitat per a la incorporació de nova tecnologia de diagnòstic i tractament mèdic. Prèviament a la seua instal·lació, la Conselleria de Sanitat ha dut a terme una complexa obra en el servici de Radioteràpia que ha comptat amb una inversió de prop de 600.000 euros.

Alternativa a la cirurgia convencional

L’equip de l’Hospital Clínic, amb el qual actualment han sigut tractats 23 pacients i del qual es beneficiarà la població assignada als diferents departaments de salut de la Comunitat Valenciana, suposa una alternativa a la cirurgia convencional, ja que no es fan incisions. Els tractaments es realitzen de manera ambulatòria i sense necessitat d’anestèsia. Es tracta de la tecnologia més avançada del mercat per a la realització de radiocirurgia.

La radiocirurgia és un procediment en el qual s’utilitza la radioteràpia per a enfocar energia d’alta potència sobre una àrea molt xicoteta del cervell i actuar-hi amb una precisió extrema, la qual cosa fa que molt poca radiació arribe als teixits sans que envolten l’objectiu, administrant una dosi ablativa en la lesió.

L’equip destaca per la seua elevada precisió mecànica i radiològica i està dissenyat per a una major protecció i confort per als pacients. Estes tècniques les du a terme un equip multidisciplinari format per especialistes d’Oncologia Radioteràpica, de Neurocirurgia, Neurologia i Radiofísica. Els primers casos tractats han sigut tumors cerebrals, tremolor essencial i metàstasis.

La instal·lació de la Gamma Knife és l’última de les incorporacions tecnològiques que, després de la donació de la Fundació Amancio Ortega, es fa en el servici d’Oncologia Radioteràpica de l’Hospital Clínic Universitari. El servici se situa en l’avantguarda dels tractaments oncològics i de precisió a la Comunitat Valenciana.