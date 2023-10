L’Hospital de la Ribera acull curs pioner en cirugia cerebral

L’Hospital Universitari de La Ribera ha sigut l’epicentre del 1r curs oficial en cirugia parafascicular mínimament invasiva (MIPS.

Per a tumors i lesions cerebrals, al qual han assistit al voltant de vint professionals de neurocirugia.

Ha sigut impartit per prestigiosos neurocirujans d’hospitals europeus com el Dr Bhangoo, el Dr Konzczalla, el professor Stummer, el Dr Gonzàlez i el servei de l’hospital de La Ribera.

Aquest curs representa una fita en Europa al ser pioner en l’ensenyament d’aquesta tècnica, amb accés a tecnologia de vanguarda i alta complexitat.

El Dr Piquer, cap del Servei de Neurocirugia de l’Hospital Universitari La Ribera ha explicat amb detall en què consisteix aquesta tècnica invasiva. A més de l’impacte que té celebrar aquest primer curs en l’hospital de La Ribera.

Piquer es mostraba satisfet per la celebració d’aquest curs i la repercussió que aquest tindrà no sols a nivell mèdic, també els beneficis per als pacients.

Aquesta és una formació prèvia al 31 Congrés de la Societat de Neurocirugia de Levante que es portarà a terme el 28 d’octubre a Jàvea.