En la prova han participat 36 alumnes de 6é curs de medicina

És un examen obligatori que permet acreditar que els graduats en medicina tenen les competències clíniques bàsiques necessàries

L’Hospital Universitari de La Ribera ha acollit este cap de setmana l’Examen Clínic Objectiu Estructurat (ECOE) de la Universitat Catòlica de València. Corresponent al curs 2023-2024 en el qual han participat 36 alumnes.

Es tracta d’un examen pràctic que és obligatori per als alumnes i que permet acreditar que els graduats i graduades en Medicina tenen les competències clíniques bàsiques necessàries. Per a poder exercir com a metges.

En la prova s’avaluen competències clíniques, habilitats comunicatives, tècniques i destreses dels alumnes d’últim curs de Medicina. Que han d’enfrontar-se a situacions habituals que es produïxen en la pràctica clínica del desenvolupament professional metge.

L’examen es basa en la utilització de ‘pacients estandarditzats’. És a dir, l’alumne té davant una situació clínica perfectament estudiada i delimitada que es desenvolupa en un ambient clínic real. És a dir, una consulta.

Juanma de la Cámara, coordinador de l’àrea de coneixement de l’Hospital de La Ribera ha destacat la importància de la col·laboració amb la Universitat Catòlica. I de la prova ECOES per a garantir que els “futurs mèdics estiguen degudament preparats per a enfrontar els desafiaments de l’exercici professional”.

Com ha explicat Juanma de la Cámara, “continuarem col·laborant estretament amb la Universitat Catòlica de València i altres institucions educatives per a garantir que els metges del demà reben una formació integral i d’alta qualitat”.

A l’acte han assistit el degà de la facultat de Medicina i Ciències de la Salut, Carlos Barrios i la gerent del departament de salut de La Ribera, Rosabel Ribes.