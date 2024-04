El centre oferix este any 38 places per a 21 especialitats

L’Hospital Universitari de La Ribera ha celebrat este matí, la seua jornada de portes Obertes per a residents.

L’objectiu d’esta jornada ha sigut que els futurs especialistes en Medicina, Farmàcia, Infermeria i Psicologia. Coneguen, de primera mà, l‘oferta formativa del centre hospitalari i, per extensió, de tot el departament de salut.

Així, els acabats de titular, han conegut els diferents programes docents de les 38 places de 20 especialitats que enguany oferix l’Hospital d’Alzira i els seus centres de salut: Anestesiologia i Reanimació, Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu, Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia, Farmàcia Hospitalària, Geriatria, Infermeria Geriàtrica, Medicina Familiar i Comunitària, Infermeria Familiar i Comunitària, Medicina Intensiva, Medicina Interna, Microbiologia, Obstetrícia i Ginecologia, Infermeria Obstètric-Ginecològica (Matrona), Oftalmologia, Pediatria i Àrees Específiques, Psiquiatria, Psicologia Clínica, Infermeria de Salut Mental, Radiodiagnòstic i Urologia.

Cal assenyalar que l’Hospital Universitari de La Ribera és l’únic centre de la Comunitat Valenciana acreditat per a impartir l’especialitat de Geriatria.

Els tutors i altres residents han sigut els encarregats d’explicar als futurs especialistes el funcionament de cada servici i solucionar-los els dubtes. Per a orientar-los en l’elecció tant de l’especialitat com del centre on duran a terme la seua formació especialitzada.

El Departament de Salut de La Ribera porta 20 anys oferint este tipus de formació. Durant tot este temps, 408 residents han triat els centres sanitaris del departament de salut per a convertir-se en especialistes.

Cal destacar que, segons l’última enquesta de satisfacció realitzada, 9 de cada 10 residents de La Ribera tornarien a triar este departament de salut per a realitzar la formació sanitària especialitzada.

Així, els residents enquestats atorguen 8,3 punts sobre 10, valorant especialment aspectes com el suport i la implicació del tutor, el pla formatiu per especialitat, l’assistència a congressos i jornades, i la supervisió en les guàrdies.